Controlado el incendio declarado en el Parque Natural del Alto Tajo

Controlado el incendio forestal declarado el pasado mediodía en el Parque Natural del Alto Tajo, en Guadalajara. Efectivos de Bomberos y la Unidad Militar de Emergencias luchan contra el fuego, que ha calcinado ya 2.000 hectáreas.



La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, se ha desplazado hasta el puesto de mando, ubicado en el paraje denominado 'Alto de Megina', entre las localidades de Checa y Acoroches para interesarse 'in situ' por las labores de extinción del fuego.



La popular ha apuntado que el fuego pudo haberse originarse por el "descuido de un particular" y ha subrayado que no ha habido péridas personales.



Durante el día está previsto que haga calor y viento en la zona por lo que los equipos de emergencias temen que se compliquen las labores de extinción. Para ello, a primera hora de la mañana un total de ciento cinco medios (doce aéreos, 65 terrestres, 18 de dirección y coordinación, cinco de logística y cinco de personal interno) y 365 personas se han movilizado para extinguir el incendio . El municipio más afectado es Chequilla.



Las condiciones climatológicas han sido favorables durante la noche, lo que ha permitido avanzar en las labores de extinción, en las que también participan efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME), según han indicado fuentes oficiales.



El subdelegado del Gobierno en Guadalajara, Juan Pablo Sánchez, ha expresado que las condiciones climatológicas y de viento que ha habido esta noche han ayudado a que se perimetre la zona afectada por el incendio del Alto Tajo, lo que podría ayudar a que "no se descontrole".



El incendio se inició por causas desconocidas pero, según apuntan algunos vecinos, el fuego pudo provocarse por un descuido de un vecino en una nave de la localidad, una zona de alto valor ecológico y complicada orografía, y situada cerca de los límites provinciales de Cuenca y Teruel.



Las más de 270 personas que han sido evacuadas de los municipios de Chequilla y Alcoroches a causa del incendio en el Parque Natural del Alto Tajo ya han podido volver a sus casas, según han informado fuentes de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha.



El grupo de evacuados fue realojado en una escuela hogar de Molina de Aragón, a unos cincuenta kilómetros de la zona del incendio. Concretamente, la pasada tarde se evacuaron a más de un centenar de personas de Chequilla y a más de ciento sesenta de Alcoroches.



El parque del Alto Tajo ya se vio afectado por un incendio hace siete años que quemó 13.000 hectáreas y acabó con la vida de once personas de un retén forestal que trabajaba en su extinción.