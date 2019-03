Una mujer vecina de Catarroja temió, al conocerse la noticia, que la fallecida fuera su prima, quien trabajaba en ese negocio, si bien, una vez se supieron más datos, descubrió que la mujer muerta era la compañera de trabajo de su familiar en la sala de juegos. No obstante, Mari Carmen, no podía salir de su asombro y se mostró muy disgustada por el asesinato.



Esta mujer explicó que la "víctima era una joven extranjera", que trabajaba a turnos en el negocio y aseguro que el local "nunca había tenido ningún problema" y aunque era un local de juego, se trata de un salón "muy discreto" del que siempre se ha hablado muy bien en Catarroja, aseguró. Al ser preguntada por la posibilidad de que el motivo de homicidio fuera robar la recaudación, indicó que "un salón de juego, es un salón de juego, algo tiene que haber".



Sobre cómo se dio la voz de alarma, una vecino del barrio explicó que fue "el humo que salía del local lo que alertó a los viandantes". Así, esta vecino explicó que "fueron dos chicos jóvenes los que se han dado cuenta del humo y los que han dado el aviso".



Esta misma vecina señaló que cuando ella llego al negocio, "había varias personas en la puerta del local que comentaron que la Policía ya estaba avisada". Asimismo, relato que uno de los chavales fue quien "ha abierto la puerta, agachado, y salía mucho humo". "Ha voceado a ver si había alguien y nadie ha contestado", relató. "Luego han aparecido dos patrullas de Policía", aseguró.



Los bomberos recibieron un aviso sobre las 15.10 horas de que se había declarado un incendio en una sala de juegos de Catarroja, con lo que se desplazaron hasta el lugar indicado varios efectivos de los parques de Torrent y Catarroja.



Una vez allí, al entrar en una habitación del piso de abajo, los bomberos hallaron el cadáver de una mujer, que estaba atada y sangrando por la cabeza. A la víctima no le llegó a afectar el fuego.



Los bomberos terminaron el servicio sobre las 16.10 horas, y hasta el lugar de los hechos también acudió una unidad del Servicio de Atención Médico Urgente (SAMU), que tan sólo pudo confirmar el fallecimiento de la mujer, según informó el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).