El peligro que se esconde tras la cocaína y el MDMA más puros de los últimos tiempos: "Una pastilla no es una dosis"

"La droga es una parte de mi vida de la que no estoy orgulloso. Es tan poderosa como el diablo", reconoció Kurt Cobain antes del balazo que acabó con su vida. Mucho ha cambiado la sociedad desde entonces, la información de hoy no es la que tenía ayer y, pese a todo, la droga sigue siendo un callejón de salida para todo aquel que no sabe decir "no" a tiempo.

Que hay droga porque hay gente que se droga es una evidencia y en estas líneas no vamos a redundar en los peligros del consumo, sino que vamos a hacer una radiografía de las sustancias que hay en el mercado para así, poder anticiparnos y hacer una "reducción de daños y riesgos". De la mano de Claudio Vidal, director estatal del grupo Energy Control, nos sumergimos en el tercer informe sobre los mercados de drogas en España.

Energy Control trabaja con un perfil de personas "adultas jóvenes que participan en la noche, en la fiesta y suelen tener unos consumos de drogas que se caracterizan por el uso de varias sustancias, no solo a lo largo de un periodo de tiempo, sino muchas veces en el propio momento del consumo. El perfil al que nosotros llegamos suele ser personas que trabajan que estudian y trabajan, que no tienen unos factores de vulnerabilidad importante para tener procesos de exclusión social, sino que su principal exposición al riesgo viene por el consumo de estas sustancias y a lo que están más expuestos es a poder tener efectos de tipo agudo en el propio momento del consumo". En otra entrevista, Vidal dijo que andaban "a caballo entre la prevención del consumo y el tratamiento de la adicción, con la mayoría de personas que consumen drogas en contextos limitados de ocio".

Los resultados son contundentes. Los mercados de MDMA y cocaína atraviesan un momento de máxima pureza histórica y mínima adulteración. Dicho así, podríamos pensar que la calidad de estas sustancias ilícitas es mejor que en la de otros años también estudiados, pero no es así. "Podemos pensar que si aumenta la pureza, eso puede ser indicativo de aumento en la calidad, sin embargo, eso lleva aparejados una serie de riesgos y quizás el caso más importante, o que más preocupa, es el caso de la MDMA. Estamos viendo cómo la presencia de comprimidos, de pastillas de éxtasis, con unas concentraciones de MDMA altísima, continúan estando en el mercado y suponen un riesgo cuando la gente piensa que una pastilla es una dosis y ahí es donde puede haber problema", explica Claudio Vidal.

El principal riesgo, como dice, es el de la sobredosis, ya que, ya que advierte Vidal: "Una pastilla no es una dosis" y en pastillas con concentraciones tan altas "es fundamental la moderación". Y para entender estas cifras, Vidal apunta: "Hace ya muchos años que el contenido medio de las pastillas rondaba los 80 miligramos y ahora nos estamos encontrando que el contenido medio ya supera los 150 miligramos, es decir, casi está doblando la dosis por pastilla". No solo esto, Vidal avisa de que han "llegado a encontrar comprimidos con 300 o incluso más miligramos de MDMA. Para que nos hagamos una idea de qué significa esta cantidad de miligramos, pensemos que para una persona de peso normal, vamos a poner que 70 kilos, la MDMA ya haría efecto. Cuando una pastilla contiene 300 miligramos, es como dos o dos veces y media lo que sería esa dosis solo para que haga efecto. Eso nos ayuda un poco a dimensionar cómo son estos riesgos de sobredosis que son importantes", insiste.

Saber qué es lo que cada uno se está metiendo nos sirve además para testear la entrada de nuevas sustancias a nuestros mercados. Preguntamos a Vidal si el hecho de que tanto la cocaína, MDMA y tusi sean tan puras descartan que el fentanilo circule por estos lares.

"Seguimos sin evidencias de fentanilo, sobre todo, tal y como lo estamos viendo en América del Norte. No tenemos evidencias de que en España ni siquiera se haya asomado. No tenemos evidencia de que grupos de crimen organizado estén importando, estén sintetizando, no tenemos tampoco evidencias de redes de distribución y tampoco tenemos evidencias de problemas causados por el fentanilo que quizás serían las sobredosis y todavía no tenemos evidencias de que eso esté pasando", dice el experto.

Además, una mayor pureza trae consigo una bajada de precio. "El precio está bajando. Sabemos, y aquí también coinciden los organismos internaciones, es que estamos viviendo una época en la que en el caso concreto del MDMA y cocaína, estamos viviendo una época de superproducción en los países de origen. Han mejorado mucho las técnicas de producción, eso está haciendo que se ponga en el mercado mucha más cantidad. Eso también explica que haya aumentado la pureza porque hay mucha más sustancia, pero se sigue vendiendo casi al mismo precio o a un precio ligeramente inferior. Pensemos que el gramo de cocaína ha estado a unos 60 euros y ahora se encuentra en torno a unos 50. Al aumentar la pureza significa que lo que el consumidor paga por la sustancia es un precio menor".

