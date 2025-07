Usuarios y policías denuncian el calor asfixiante de la comisaría de Vigo: "Casi todos los días hay mareos"

Se han concentrado a las puertas de la comisaría para denunciarlo. No pueden más. Aseguran los agentes de la Comisaría de Vigo que lo hacen por ellos pero, sobre todo, por los ciudadanos. “La situación es insostenible para trabajar pero también para los usuarios.

La zona de DNI y pasaportes, y la de denuncias, son de las más calurosas de todo el edificio”, aseguran desde el Sindicato Unificado de Policías.

Un edificio acristalado que crea un “efecto lupa”, aseguran, lo que hace que la temperatura llegue a superar los 30 grados. “Se han llegado registrar 34 grados de temperatura en estos días de ola de calor, es asfixiante”, continúan.

Un problema con la climatización hace que el edificio alcance temperaturas récord

El asunto reside en un problema en el sistema de climatización que hace que no se puedan refrigerar estas instalaciones, y al que por ahora no le dan solución. El arreglo podría rondar los 45.000 - 50.000 euros según les habrían trasladado a los representantes de los trabajadores, al menos un arreglo temporal hasta que se pueda aprobar un presupuesto mayor que permitiese cambiar el sistema de manera general. Aun así, no se ha dado ningún paso en esta dirección.

Desde la Confederación Española de Policía suscriben un comunicado en el que explican que en invierno la situación fue la misma pero a la inversa. Es decir, el problema viene de lejos sin que nadie haya hecho nada para solucionarlo.

En algunos despachos no se superaban los 5 grados de temperatura y realizar el trabajo en estas condiciones si hacía cada vez más complicado. Sobre todo en lo que tiene que ver con la atención ciudadana, donde la situación es insostenible.

Fatiga, mareos y falta de concentración

Desde los principales sindicatos, aseguran que en estas semanas de verano y con las temperaturas que está alcanzando Vigo, no descartan que algunos agentes tengan que abandonar sus puestos de trabajo de manera puntual para hidratarse o para velar por su salud. De hecho dicen que ya se están encontrando situaciones de fatiga, dolores de cabeza, mareos, dificultades para concentrarse o problemas respiratorios.

Esto en lo que respecta a los funcionarios, pero las quejas de los usuarios también van en aumento.

En los últimos días, más de 15 quejas, a un mínimo de dos al día nos confirman, por no hablar de los mareos entre los ciudadanos o del riesgo de que se produzca algún golpe de calor.

Con este panorama, los agentes han decidido concentrarse ante la comisaría y ponerle voz a una situación que, dicen, necesita una solución urgente.

