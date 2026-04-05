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Condenan a más de diez años de prisión a un hombre por violar y amenazar a una menor en Almería

Se le acusa por un delito de agresión sexual y otro de amenazas a la misma adolescente cuando fue a denunciarlo.

Imagen de archivo de la Guardia Civil

Imagen de archivo de la Guardia CivilEuropa Press

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Lucía Hernández
Publicado:

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a un hombre por violar y amenazar a una menor de 16 años. Se le imponen diez años y dos meses de cárcel por un delito de agresión sexual y otros siete meses por delito de amenazas a la adolescente cuando esta fue a denunciarlo.

Violación y coacciones a una menor

La sentencia prueba que entre los meses de abril y junio de 2023. El detenido "mantuvo una relación con la víctima", en ese entonces de 15 años. El 25 de mayo de ese mismo año, los dos se encontraban en el domicilio del hombre, donde se produjo la violación. El detenido era plenamente consciente de la edad de la menor.

Semanas después de la agresión, el 24 de junio, la menor decidió acudir a la Guardia Civil para imponer una demanda por lo ocurrido. En ese momento, el agresor la llamó por su teléfono móvil con una actitud intimidatoria y le amenazó con quemarle la casa si lo denunciaba. El agente escuchó la conversación que provocó "temor" en la menor.

Además de las penas privativas de libertad, la resolución de la Sección Tercera impone que el arrestado no pueda acercarse a la víctima a menos de 500 metros o comunicarse con ella durante 15 años por el delito principal y cuatro años por las amenazas. También, se le impone la medida de libertad vigilada durante ocho años y varias inhabilitaciones. Entre ellas se incluye la prohibición de ejercer profesiones u oficios que conlleven contacto con menores durante 20 años.

Por otra parte, el detenido tendrá que indemnizar a la menor con 5.000 euros en concepto de daños morales, cantidad que el tribunal ha considerado justa y proporcionada después de rebajar los 20.000 euros que solicitaba el Ministerio Fiscal. La sentencia también le condena al pago de las costas procesales. Esta puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

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