Rafa Mir presenta dos vídeos inéditos que desmontarían las acusaciones de agresión sexual

El abogado de Rafa Mir ha presentado este lunes un escrito en el que rebate las acusaciones de agresión sexual contra el delantero, correspondientes a su etapa en el Valencia, y aporta dos vídeos inéditos que, según la defensa, desmontarían la versión de los hechos. Tal y como adelantó el diario Marca, el documento incluye nuevos elementos que respaldan la posición del futbolista y solicita su libre absolución.

El delantero cartagenero sigue centrado en lo deportivo con el respaldo del club ilicitano, el cuerpo técnico que dirige Eder Sarabia y sus compañeros. Antes del parón, firmó su octavo gol de la temporada ante el Mallorca, superando los registros de Lucas Boyé y alcanzando los de Pere Milla como máximos goleadores recientes del conjunto franjiverde en Primera División, con nueve jornadas aún por disputarse.

"Estamos muy tranquilos, esto es una parte más del proceso y, a partir de ahí, con muchas ganas de ir a juicio"

El propio Mir ha defendido en todo momento su inocencia y ha reiterado su intención de que el proceso judicial se resuelva cuanto antes. En una entrevista previa al partido ante el Real Madrid, se mostró tranquilo ante la petición de la Fiscalía. "Estamos muy tranquilos, esto es una parte más del proceso y, a partir de ahí, con muchas ganas de ir a juicio. Ya queda menos para que todo esto termine y se demuestre mi inocencia", contó entonces.

En la misma línea se ha pronunciado el propietario del Elche, Christian Bragarnik, que mostró su respaldo al jugador tras conocerse la petición de diez años y medio de prisión. "Daba igual que pidieran cien, veinte o dos años, pero parece que de repente pasó a ser culpable. Cuando nos sentamos con él, nos trasladó que, en lugar de buscar un acuerdo, prefirió ir a demostrar su inocencia. Confío en él y tenemos claro que es inocente, y lo será hasta que se demuestre lo contrario", afirmó.

Petición de 10 años y medio de cárcel

El futbolista Rafa Mir se enfrentará a la petición de diez años y medio de prisión por parte de la Fiscalía. El delantero del Elche está acusado de un delito de agresión sexual agravado con acceso carnal y por otro de lesiones. El Ministerio Fiscal propone que Mir no pueda acercarse durante trece años a 500 metros de la víctima, siete años de libertad vigilada y ocho de inhabilitación especial para ejercer cualquier actividad que tenga relación con menores.

En concreto, siempre según Las Provincias, la Fiscalía pide nueve años de cárcel para Rafa Mir por el delito de agresión sexual agravada con acceso carnal y un año y medio de cárcel por el delito de lesiones. El escrito de la Fiscalía también pediría una indemnización de 64.000 euros, por las lesiones y daños morales que le habría causado.

En septiembre de 2024, cuando Rafa Mir jugaba en el Valencia cedido por el Sevilla, fue detenido tras haber sido denunciado por una mujer a la que había conocido en una discoteca y con la que fue a su casa junto con una amiga de ella y dos amigos del futbolista murciano. Mir, que ahora juega en el Elche cedido por el Sevilla, pasó casi dos días detenidos como presunto autor de un delito de agresión sexual con acceso carnal y otro de lesiones. Además uno de sus amigos, el también futbolista Pablo Jara, fue denunciado por la otra mujer.

Agresión sexual con violencia "en dos ocasiones"

Tras la detención de Mir y su declaración en el juzgado, donde negó los cargos y alegó que las relaciones fueron consentidas, el jugador quedó en libertad provisional y no se solicitó prisión preventiva por ninguna de las partes.

El pasado mes de octubre de 2025 la titular de la plaza número 8 del Juzgado de Instrucción de Llíria decidió procesar a Mir y a Jara por sendos delitos de agresión sexual, en el caso del primero con acceso carnal y empleo de violencia. La jueza estimó que de las diligencias practicadas durante la instrucción de la causa se desprendían indicios y no meras sospechas que apuntan a que Mir agredió sexualmente en dos ocasiones a la mujer que le denunció.

Para el otro acusado, Pablo Jara, la Fiscalía pide tres años de prisión por la presunta agresión sexual a la segunda víctima.

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