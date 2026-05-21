Salen a la luz las imágenes previas al asesinato de Figueres: comprando vino en una tienda antes de apuñalar a su expareja

El asesinato machista de una mujer en Figueres, en Girona, ha vuelto a situar la violencia de género en el centro del debate público. La víctima murió presuntamente a manos de su expareja apenas un día después de que el hombre fuera detenido por quebrantar una orden de alejamiento. Era la segunda vez que incumplía esa medida judicial.

El crimen ocurrió en un parque de la localidad catalana y ha provocado conmoción entre los vecinos de la zona. Este miércoles, decenas de personas participaron en un minuto de silencio convocado en Figueres para condenar el asesinato y mostrar apoyo al entorno de la víctima. Según un vecino de la zona "la mató porque le había puesto los cuernos".

Comprando juntos

Las cámaras de seguridad de una tienda cercana a la plaza en la que el hombre acabó presuntamente con la vida de su expareja. Apenas 45 minutos antes estuvieron comprando lo que aparentemente se aprecia como un cartón de vino.

El hombre, tenía una orden de alejamiento que llegó a incumplir hasta en dos ocasiones, la última esta misma semana. Justo un día antes fue condenado y fue a juicio rápido, pocas horas después volvió a agredir a su expareja.

El hombre fue detenido nuevamente y la mujer quedó citada para acudir a una valoración que ella nunca acudió. Se desconocen las causas. El hombre fue puesto en libertad y el Ministerio de Igualdad convocará al comité de crisis para analizar la situación.

A plena luz del día

El hombre de 48 años ha sido detenido este martes por apuñalar mortalmente a su expareja en mitad de una plaza en Figueres, Girona. Concretamente, ha sido en la Plaça Josep Tarradellas alrededor de las 14:45 horas cuando han ocurrido los hechos. El detenido ha empuñado un arma blanca y ha agredido a la mujer hasta provocar su muerte.

Los servicios de emergencia que recibieron el aviso, se desplazaron inmediatamente al lugar junto con efectivos del SEM, que, pese a sus esfuerzos, no pudieron hacer nada para salvar la vida de la víctima, que tenía 33 años.

Aumento crímenes machistas

Con este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende ya a 20 en lo que va de 2026. Además, otras dos muertes permanecen bajo investigación. La cifra supone un incremento por encima de las cifras que dejó la pandemia.

La evolución de los datos refleja además un aumento progresivo. En mayo de 2020 la cifra de mujeres asesinadas era de 21; en 2021 descendió hasta 11; en 2022 alcanzó 16; y en 2023 llegó a 18 víctimas. En 2024 el número volvió a bajar hasta 11, mientras que en 2025 se situó en 12 mujeres asesinadas en estas fechas.

Los datos de 2026 vuelven a colocar la violencia machista en niveles que no se registraban desde hace varios años y reabren el debate sobre la eficacia de las medidas de protección y seguimiento de agresores reincidentes.

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