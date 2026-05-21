Noticias de hoy, jueves 21 de mayo de 2026

La sombra de la moción de censura sobrevuela tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y el cambio en el relato de los socios de Sánchez.

El PP no cierra la puerta a una moción de censura

Alberto Núñez Feijóo ha lanzado un órdago a los socios del Ejecutivo: "Tienen que mover ficha", les ha dicho. El líder de la oposición no se ha cerrado a una moción de censura pero dice "cuando se den las condiciones".

Así es el abogado elegido por Zapatero

Víctor Moreno Catena es catedrático de Derecho Procesal y es el abogado elegido por Zapatero. Ambos se han reunido con él en su domicilio para preparar la declaración. En el auto se le considera líder de una trama de tráfico de influencias.

Víctor de Aldama, citado en la Audiencia Nacional

En medio del revuelo generado por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero Víctor de Aldama está citado hoy en la Audiencia Nacional. Lo hace como imputado en relación a los contratos de compra de material sanitario durante la pandemia por parte de los gobiernos de Baleares y Canarias.

Rufián quiere liderar la izquierda a la izquierda

Rufián quiere liderar la izquierda a la izquierda del PSOE. Llama a la unión para maximizar resultados electorales con él como cabeza de lista. No cuenta con el apoyo de su partido, de Esquerra, y ha dicho que "no se irá de su formación hasta que le echen".

Estados Unidos aumenta la presión sobre Cuba

Estados Unidos eleva la presión sobre Cuba siguiendo el guion de Venezuela. Como hizo con Maduro: quiere llevar al expresidente Raúl Castro ante la justicia. Le acusa de asesinato.

El comportamiento de un ministro israelí con los miembros de una flotilla

La escena da la vuelta al mundo: el maltrato del ministro de seguridad de Israel a los miembros de la flotilla por Gaza. Entre risas, humilla a toda la tripulación. Hasta Netanyahu ha tenido que pedir perdón ante la unánime condena internacional.