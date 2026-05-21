Cuatro mujeres agreden a un hombre que presuntamente intentó robarlas en Las Palmas

Los vecinos del barrio de Canalejas, en Las Palmas de Gran Canaria, se vieron sorprendidos en plena madrugada del miércoles por una violenta escena ocurrida en mitad de la calle. Sobre la una de la mañana, varias jóvenes comenzaron a agredir a un hombre después de que, presuntamente, tratara de robarles. Según las primeras informaciones, el joven habría intentado atracar a las chicas y robarles sus pertenencias, una situación a la que ellas reaccionaron de forma inmediata y acabaron reduciéndolo a base de golpes en plena vía pública.

La situación provocó una gran alarma entre los residentes de la zona, que fueron despertados por los gritos y el ruido procedente de la calle. Algunos vecinos se asomaron a las ventanas para comprobar lo que estaba ocurriendo, y uno de ellos decidió grabar la escena con su teléfono móvil. En las imágenes difundidas posteriormente se puede observar como un hombre permanece tendido en el suelo y cuatro mujeres lo rodean y le propinan golpes y patadas de manera continuada mientras se escuchan numerosos gritos.

Tras varios segundos de vídeo, en plena agresión, el joven consigue levantarse e intenta abandonar el lugar. Sin embargo, una de las mujeres lo agarra de la camiseta para impedir que escape mientras las demás continúan increpándolo. Finalmente, el hombre logra zafarse y sale corriendo por la calle, perseguido por las jóvenes. El vídeo, grabado desde una ventana cercana, no permite ver qué sucede después, por lo que se desconoce como terminó exactamente el altercado y si continuaron las agresiones.

A pesar de la gravedad de las imágenes y del revuelo generado entre los vecinos del barrio, en ningún momento se aprecia presencia policial durante la pelea. Las autoridades tuvieron conocimiento de los hechos posteriormente, después de que el vídeo comenzara a circular por internet, generando numerosas reacciones.

La Policía Nacional investiga lo sucedido y por el momento, no han trascendido más datos sobre la identidad de las personas implicadas ni sobre si se han producido detenciones relacionadas con el caso. Tampoco se ha confirmado oficialmente si el hombre llegó realmente a intentar cometer un robo o si existen denuncias presentadas por alguna de las partes involucradas.

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