Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Robos

Cuatro mujeres agreden a un hombre que presuntamente intentó robarlas en Las Palmas

El joven habría intentado atracar a las chicas y robarles sus pertenencias, una situación a la que ellas reaccionaron de forma inmediata y acabaron reduciéndolo a base de golpes.

Coche Polic&iacute;a Nacional

Coche Policía NacionalEUROPAPRESS

Publicidad

Los vecinos del barrio de Canalejas, en Las Palmas de Gran Canaria, se vieron sorprendidos en plena madrugada del miércoles por una violenta escena ocurrida en mitad de la calle. Sobre la una de la mañana, varias jóvenes comenzaron a agredir a un hombre después de que, presuntamente, tratara de robarles. Según las primeras informaciones, el joven habría intentado atracar a las chicas y robarles sus pertenencias, una situación a la que ellas reaccionaron de forma inmediata y acabaron reduciéndolo a base de golpes en plena vía pública.

La situación provocó una gran alarma entre los residentes de la zona, que fueron despertados por los gritos y el ruido procedente de la calle. Algunos vecinos se asomaron a las ventanas para comprobar lo que estaba ocurriendo, y uno de ellos decidió grabar la escena con su teléfono móvil. En las imágenes difundidas posteriormente se puede observar como un hombre permanece tendido en el suelo y cuatro mujeres lo rodean y le propinan golpes y patadas de manera continuada mientras se escuchan numerosos gritos.

Tras varios segundos de vídeo, en plena agresión, el joven consigue levantarse e intenta abandonar el lugar. Sin embargo, una de las mujeres lo agarra de la camiseta para impedir que escape mientras las demás continúan increpándolo. Finalmente, el hombre logra zafarse y sale corriendo por la calle, perseguido por las jóvenes. El vídeo, grabado desde una ventana cercana, no permite ver qué sucede después, por lo que se desconoce como terminó exactamente el altercado y si continuaron las agresiones.

A pesar de la gravedad de las imágenes y del revuelo generado entre los vecinos del barrio, en ningún momento se aprecia presencia policial durante la pelea. Las autoridades tuvieron conocimiento de los hechos posteriormente, después de que el vídeo comenzara a circular por internet, generando numerosas reacciones.

La Policía Nacional investiga lo sucedido y por el momento, no han trascendido más datos sobre la identidad de las personas implicadas ni sobre si se han producido detenciones relacionadas con el caso. Tampoco se ha confirmado oficialmente si el hombre llegó realmente a intentar cometer un robo o si existen denuncias presentadas por alguna de las partes involucradas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Salen a la luz las imágenes previas al asesinato de Figueres: comprando vino en una tienda antes de apuñalar a su expareja

Minuto de silencio en Figueres

Publicidad

Sociedad

Protestas de profesores en la Comunidad Valenciana

250 directores de colegios valencianos, dispuestos a dimitir en apoyo a la huelga educativa

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango

Jonathan Andic quiere volver a declarar para desmontar el informe policial sobre la muerte de su padre

NO PUBLICAR: La brutal agresión a una menor en Lleida y una violencia cada vez más cruel: ¿Por qué aumentan los casos de acoso escolar?

La brutal agresión a una menor en Lleida y una violencia cada vez más cruel: ¿Por qué aumentan los casos de acoso escolar?

Coche Policía Nacional
Robos

Cuatro mujeres agreden a un hombre que presuntamente intentó robarlas en Las Palmas

El helicóptero que ha evacuado al menor
AHOGAMIENTOS

Evacuado un niño de cinco años tras sufrir un ahogamiento en una piscina de Mogán

'3x3N'
3x3N

Así es '3x3N', el videopodcast de Antena 3 Noticias

El nuevo brote del ébola centrará la tercera entrega de '3x3N', el videopodcast de Antena 3 Noticias que explica la actualidad en profundidad… en solo unos minutos.

VÍDEO: Imágenes de la Guardia Civil del discurrir de las hermandades por los caminos
El Rocío

Cuenta atrás para el salto de la reja: comienzan a llegar las primeras hermandades al Rocío

Se espera que un millón de personas visiten la aldea almonteña en una romería marcada por las altas temperaturas.

Imágenes Figueres

Salen a la luz las imágenes previas al asesinato de Figueres: comprando vino en una tienda antes de apuñalar a su expareja

Noticias de hoy

Noticias de hoy, jueves 21 de mayo de 2026

(Foto de ARCHIVO)Coche de combustión, diésel, movilidadEUROPA PRESS20/03/2025

Muere una niña de dos años tras pasar horas encerrada en el interior de un coche porque a su padre se le olvidó en Brión, A Coruña

Publicidad