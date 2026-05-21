Cuenta atrás para el salto de la reja: comienzan a llegar las primeras hermandades al Rocío

Estos días, todos los caminos llevan a la aldea almonteña. El Rocío revive, un año más, en la que es la romería más multitudinaria de Europa. Con la Hermandad Matriz ya en la aldea, las 127 filiales comienzan su peregrinaje, a ritmo de palmas, bailes y devoción.

Este jueves, son 33 las que ponen rumbo a su encuentro con la Blanca Paloma. Son las corporaciones de los municipios que se encuentran más cercanos a la aldea, como Huelva, la más numerosa, con 15.000 peregrinos y una comitiva que supera los diez kilómetros.

Miles de romeros, procedentes de distintos puntos de España e incluso de Europa, se acercan hasta la aldea almonteña para participar de los actos de este multitudinario evento religioso que el año pasado congregó a más de un millón de personas.

"Hay que vivirlo, no se explica con palabras", es la frase que más se escucha estos días en los caminos de Huelva, Cádiz y Sevilla. Fe y devoción mezclada con una convivencia que se vive con alegría. Bailes y palmas, a ratos. Silencio, cuando el cansancio ya pesa. Al final, una aldea que será hogar y reencuentro con la Virgen.

Un Rocío caluroso, superando los 35 grados

El calor vuelve a ser, un año más, protagonista en esta cita, con temperaturas que alcanzarán incluso los 37 grados, este viernes, y que se mantendrán en 36 durante los días fuertes de la romería.

Un ambiente plenamente veraniego que lleva a los sanitarios a advertir de la importancia de seguir una serie de consejos como extremar la protección durante las horas centrales del día, con crema solar, gorra o sombrero, gafas de sol, ropa ligera y agua frecuente para evitar golpes de calor o quemaduras durante la romería.

El salto de la reja, el momento más esperado

El salto de la reja es el momento culmen y más esperado. Será en la madrugada del lunes 25 de mayo. Un instante mágico que marca el inicio de la procesión de la Virgen del Rocío por las calles de la aldea.

Será cuando los almonteños accedan al presbiterio del Santuario para asirse a los bancos del paso de su patrona y dar así inicio a una procesión que, durante horas, pondrá a prueba el fervor de cientos de miles de personas.

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