Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

El Rocío

Cuenta atrás para el salto de la reja: comienzan a llegar las primeras hermandades al Rocío

Se espera que un millón de personas visiten la aldea almonteña en una romería marcada por las altas temperaturas.

VÍDEO: Imágenes de la Guardia Civil del discurrir de las hermandades por los caminos

VÍDEO: Imágenes de la Guardia Civil del discurrir de las hermandades por los caminos

Publicidad

Marta Álvarez
Publicado:

Estos días, todos los caminos llevan a la aldea almonteña. El Rocío revive, un año más, en la que es la romería más multitudinaria de Europa. Con la Hermandad Matriz ya en la aldea, las 127 filiales comienzan su peregrinaje, a ritmo de palmas, bailes y devoción.

Este jueves, son 33 las que ponen rumbo a su encuentro con la Blanca Paloma. Son las corporaciones de los municipios que se encuentran más cercanos a la aldea, como Huelva, la más numerosa, con 15.000 peregrinos y una comitiva que supera los diez kilómetros.

Miles de romeros, procedentes de distintos puntos de España e incluso de Europa, se acercan hasta la aldea almonteña para participar de los actos de este multitudinario evento religioso que el año pasado congregó a más de un millón de personas.

"Hay que vivirlo, no se explica con palabras", es la frase que más se escucha estos días en los caminos de Huelva, Cádiz y Sevilla. Fe y devoción mezclada con una convivencia que se vive con alegría. Bailes y palmas, a ratos. Silencio, cuando el cansancio ya pesa. Al final, una aldea que será hogar y reencuentro con la Virgen.

Un Rocío caluroso, superando los 35 grados

El calor vuelve a ser, un año más, protagonista en esta cita, con temperaturas que alcanzarán incluso los 37 grados, este viernes, y que se mantendrán en 36 durante los días fuertes de la romería.

Un ambiente plenamente veraniego que lleva a los sanitarios a advertir de la importancia de seguir una serie de consejos como extremar la protección durante las horas centrales del día, con crema solar, gorra o sombrero, gafas de sol, ropa ligera y agua frecuente para evitar golpes de calor o quemaduras durante la romería.

El salto de la reja, el momento más esperado

El salto de la reja es el momento culmen y más esperado. Será en la madrugada del lunes 25 de mayo. Un instante mágico que marca el inicio de la procesión de la Virgen del Rocío por las calles de la aldea.

Será cuando los almonteños accedan al presbiterio del Santuario para asirse a los bancos del paso de su patrona y dar así inicio a una procesión que, durante horas, pondrá a prueba el fervor de cientos de miles de personas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, miércoles 20 de mayo de 2026

Noticias de hoy

Publicidad

Sociedad

El helicóptero que ha evacuado al menor

Evacuado un niño de cinco años tras sufrir un ahogamiento en una piscina de Mogán

'3x3N'

Así es '3x3N', el videopodcast de Antena 3 Noticias

VÍDEO: Imágenes de la Guardia Civil del discurrir de las hermandades por los caminos

Cuenta atrás para el salto de la reja: comienzan a llegar las primeras hermandades al Rocío

Imágenes Figueres
ASESINATO

Salen a la luz las imágenes previas al asesinato de Figueres: comprando vino en una tienda antes de apuñalar a su expareja

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 21 de mayo de 2026

(Foto de ARCHIVO)Coche de combustión, diésel, movilidadEUROPA PRESS20/03/2025
GALICIA

Muere una niña de dos años tras pasar horas encerrada en el interior de un coche porque a su padre se le olvidó en Brión, A Coruña

La pequeña pasó horas encerrada en el coche mientras su padre estaba trabajando, sin darse cuenta de que su hija permanecía en el interior del vehículo.

Efemérides de hoy 21 de mayo de 2026: Homenaje a los caídos en Antuco
Efemérides

Efemérides de hoy 21 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 21 de mayo?

Consulta las efemérides de hoy 21 de mayo de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Muere un trabajador tras caer unos 30 metros desde el techo del Movistar Arena

Muere un trabajador tras caer al vacío desde el techo del Movistar Arena, en Madrid

Minuto de silencio en Figueres

La confesión del asesino de Figueres, según un vecino: "La mato porque me ha puesto los cuernos"

El vídeo de la detención del ladrón que asaltaba a ancianas

Un ladrón colombiano detenido por asaltar a ancianas tramita su regularización pese a acumular más de 30 antecedentes policiales

Publicidad