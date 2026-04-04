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Condenado a 15 años de prisión el hombre que violó durante meses al hijo menor de su pareja en Almería

El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de cárcel a un hombre que agredió sexualmente al hijo menor de su pareja en Almería durante los tiempos en los que se quedaba a solas con el menor.

Tribunal Supremo.

Tribunal Supremo. EFE

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Lucía Hernández
Publicado:

El Tribunal Supremo, ha confirmado 15 años de prisión para un hombre que violaba al hijo menor de su pareja sentimental en Almería. Este aprovechaba los momentos a solas que se quedaba con el pequeño, principalmente cuando la madre salía a trabajar.

El Alto Tribunal ha inadmitido el recurso de casación que fue impulsado por la defensa al considerar que todas las alegaciones formuladas se producen 'ex novo per saltum', debido a que los alegatos no fueron planteados durante las apelaciones en instancias menores, lo que impide al tribunal examinarlos en vías de casación.

Sentencia del Tribunal Supremo

La resolución, consultada por Europa Press, confirma el delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años por el que tendrá que indemnizar a la víctima con 50.000 euros en concepto de daños morales. Además, tampoco podrá acercarse ni comunicarse con el menor durante 20 años. Tiempo en el que tampoco podrá desempeñar oficio o actividades con menores. El fallo le retira la patria potestad por seis años y le impone otros diez de libertad vigilada.

Desde 2026, el acusado convivía con su pareja sentimental, quien tenía tres hijos. Entre ellos, el menor con el que comenzó a realizar prácticas sexuales cuando este tenía 15 años (verano de 2020). Se aprovechó de la diferencia de edad que existía, además de vivir en el mismo domicilio y de la relación sentimental que el detenido tenía con la madre de la víctima.

La sentencia de origen determina que el arrestado actuó "en contra de la voluntad del menor" y "sin consentimiento" del mismo para "satisfacer sus deseos sexuales", con prácticas que se iban endureciendo según avanzaba el tiempo. Llegaba incluso a inmovilizarlo.

El hombre aprovechaba que se quedaba a solas con el hijo de su pareja mientras esta iba a trabajar, sobre todo los domingos por la tarde, para agredirle sexualmente. Esta situación se prolongó, al menos, hasta febrero de 2021. Como consecuencia de estos hechos, la víctima ha desarrollado graves problemas psicológicos, emocionales y de conducta.

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