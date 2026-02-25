Detenidos 3 menores por una violación grupal a otra menor de 13 años y grabar a la víctima en Valencia

La Policía Nacional ha detenido a dos menores de 14 años y a uno de 15 por una presunta violación grupal a otra menor de 13 años en un centro comercial de Valencia. Los presuntos agresores habrían grabado las relaciones sexuales y se las mostraron a compañeros de instituto, según los hechos denunciados por los familiares de la víctima.

Así lo ha avanzado el diario 'Las Provincias', que también señala que el hermano de uno de los detenidos también habría participado presuntamente en las agresiones, aunque al tener trece años es inimputable.

La presunta violación grupal se produjo el pasado 10 de febrero, cuando la víctima quedó con uno de los detenidos para ir desde el instituto hasta el centro comercial de la ciudad. Con este el que había mantenido relaciones sexuales en el baño del centro educativo el día anterior.

En la versión que ofrecieron los presuntos agresores, tanto a los agentes como en las dependencias judiciales, aseguraron que las relaciones sexuales fueron consentidas. Uno de ellos reconoció haberlas mantenido en el instituto y en dos baños del centro comercial. Los otros dos detenidos contaron que entraron al baño, pero sin mantener relaciones sexuales.

La Fiscalía de Menores ha acordado como medidas cautelares la libertad vigilada de los tres detenidos por los delitos de agresión sexual con acceso carnal y contra la intimidad por descubrimiento y revelación de secretos. Les ha impuesto la prohibición de comunicarse con la víctima y aproximarse a menos de 50 metros de ella.

