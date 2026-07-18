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Homicidio

Detenida por agredir con un cuchillo de 12 centímetros a su expareja, que había infringido una orden de alejamiento

La detenida ha sido acusada por un presunto delito de intento de homicidio, y también se le investiga por un delito de atentado por agredir a un ertzaina.

Coche aparcado de Ertzaintza.

Coche aparcado de Ertzaintza. Europa Press

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Ruth Galvez
Publicado:

Una mujer, de 33 años, ha sido detenida por la Ertzaintza por herir con un cuchillo a su excompañero sentimental en una vivienda situada en el barrio de la Coronación, en Vitoria-Gasteiz. La víctima que había infringido una orden de alejamiento hacia la mujer ahora se encuentra ingresado en el hospital.

Las patrullas en funciones de protección ciudadana se presentaron en la vivienda, alrededor de las 23:30 horas del viernes, ante el aviso de un altercado, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los agentes al subir las escaleras del alojamiento se encontraron con el individuo que presentaba una puñalada en el pecho y un corte en la cara, por lo que avisaron a los servicios de emergencias.

La víctima antes de ser evacuada al Hospital de Txagorritxu indicó a las autoridades que la autora de la agresión había sido su expareja, que se encontraba en el domicilio, el lugar donde ocurrió el suceso.

La mujer que estaba dentro de la vivienda presentaba restos de sangre en su ropa. Una vez identificada, explicó que su excompañero se habría presentado en la vivienda iniciándose una discusión acalorada.

Además, confesó que el objeto con el que le agredió fue con un cuchillo de 12 centímetros de hoja, que fue hallado en la encimera de la cocina.

La detenida fue trasladada a dependencias policiales por un presunto delito de intento de homicidio, también se le investiga por un delito de atentado por agredir a un ertzaina. Después, de quedar concluidas las diligencias, la arrestada será puesta a disposición judicial.

El herido, de 42 años, ingresado en el hospital también se le han abierto diligencias como investigado por infringir una orden de alejamiento a la mujer. Entre ambos constan antecedentes por varias agresiones mutuas.

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