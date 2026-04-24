Buscan a Ariadna, la niña de 11 años desaparecida en Almería

Una niña de 11 años permanece en paradero desconocido desde el pasado 30 de marzo, después de ser vista por última vez en Vícar, Almería. La desaparición ha sido difundida por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas, que ha lanzado una alerta en su red social X, para tratar de recabar información que ayude a localizarla.

La menor, identificada como Ariadna F.M., nació en diciembre de 2014 y lleva varias semanas sin que se entenga noticia alguna sobre su paradero. Según los datos facilitaos, mide aproximadamente 1,35 metros, tiene complexión normal, el cabello largo, liso y de color castaño, y los ojos verdes.

Así vestía cuando desapareció

En el momento de su desaparición vestía una sudadera rosa con capucha de Hello Kitty, un detalle que puede resultar clave para su identificación. Por el momento, no han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se produjo su desaparición, ni si se encontraba sola.

Las autoridades, entre ellas la Guardia Civil, han puesto en marcha un operativo de búsqueda y solicitan la colaboración ciudadana. Cualquier persona que disponga de información relevante puede ponerse en contacto con el teléfono 062. La familia de la menor, visiblemente afectada, ha pedido ayuda para difundir el caso con la esperanza de obtener pistas que permitan encontrarla lo antes posible.

Dos meses sin noticias del joven de 20 años desparecido en La Palma

Mientras tanto, continúa también la búsqueda de Airam, el joven de 20 años con autismo que desapareció hace más de dos meses en La Palma. Los últimos mensajes que envió desde su móvil lo hizo desde la zona de Los Cancajos, y allí fue donde se encontraron algunas de sus pertenencias como una mochila y unos pantalones, junto a la playa. Por eso la búsqueda se ha centrado en ese lugar, aunque los equipos de voluntarios y profesionales, dirigidos por la Guardia Civil, también han revisado otros puntos de la isla donde podría haberse refugiado el joven.

La desaparición de Airam Concepción es extremadamente compleja. El joven sufre Trastorno del Espectro Autista y tiene altas capacidades. A lo largo de su vida ha sufrido en varias ocasiones episodios de colapso que lo han llevado a aislarse. De hecho, según su madre, Mercedes Afonso, esto podría justificar su desaparición "puede estar desorientado, tener miedo, y estar muy desconfiado si se le llama por su nombre y tener dificultades para comunicarse y procesar información".

A lo largo de estos dos meses un amplio equipo de profesionales ha mantenido activa una búsqueda incesante, siguiendo todas las pistas que en este tiempo ha ido dejando Airam.

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