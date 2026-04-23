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Juicio Rajoy

Rajoy niega haber destruido pruebas y haber recibido un sobre con dinero de Bárcenas: "Absolutamente falso"

El expresidente rechaza en el juicio del caso Kitchen cualquier vínculo con la caja B y posibles grabaciones.

Mariano Rajoy en la Audiencia Nacional

Declaración de Rajoy | Antena 3

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El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha rechazado de forma tajante cualquier implicación en la supuesta contabilidad paralela del Partido Popular durante su declaración en el juicio del caso Kitchen. Ante el tribunal, negó haber recibido dinero del extesorero Luis Bárcenas o haber destruido documentos relacionados con la conocida como caja B.

"Absolutamente falso", respondió en varias ocasiones durante el interrogatorio, en el que también se le preguntó si había introducido en una trituradora documentos vinculados a los papeles de Bárcenas. A todas esas cuestiones, el expresidente mantuvo una misma línea de defensa basada en la negación de los hechos.

Interrogatorio y tensión en sala

La declaración estuvo marcada por momentos de tensión, especialmente cuando la acusación popular trató de abordar cuestiones que no formaban parte directa del objeto del procedimiento. La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, intervino en varias ocasiones para reconducir el interrogatorio.

Durante ese intercambio, Rajoy también respondió a preguntas sobre los apelativos que se le atribuían en la investigación. "Me llamo Mariano Rajoy y, a partir de ahí, cada uno me llama como quiere. Pregúnteles a ellos", afirmó.

En los primeros compases de su declaración, el expresidente optó por respuestas breves. A la pregunta de si el partido adoptó medidas para destruir pruebas tras conocerse la contabilidad paralela, respondió con un escueto "no".

Relación con Bárcenas

Rajoy explicó que mantuvo una relación profesional con Bárcenas durante su etapa en el partido. "Él fue durante muchos años gerente del partido, luego fue el tesorero y por tanto lo veía. Pero yo no me ocupaba de los temas económicos y no tenía más que una relación puramente profesional y no ocupaba demasiado tiempo".

Asimismo, detalló que su percepción cambió cuando tuvo conocimiento de que el extesorero disponía de fondos en el extranjero. Según indicó, esa circunstancia marcó un punto de inflexión en su relación.

Su negativa sobre el caso Kitchen y las grabaciones

El expresidente también negó cualquier implicación en la denominada operación Kitchen y aseguró que nunca ordenó seguimientos a Bárcenas tras el estallido del caso Gürtel. En este sentido, afirmó que si habló del asunto con miembros del partido fue únicamente porque se trataba de "un tema que no era grato".

En relación con las supuestas grabaciones que podrían comprometerle, Rajoy se mostró rotundo. "Es más, no creo que las tuviera. Porque si las tuviera las habría dado a conocer como dio a conocer muchos documentos", sostuvo, defendiendo que su tranquilidad al respecto era "total y absoluta".

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