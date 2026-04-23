Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal declaran hoy en la Audiencia Nacional en el juicio por la 'operación Kitchen'

Mariano Rajoy regresa este jueves a la Audiencia Nacional para declarar como testigo en el juicio por la 'operación Kitchen'. Con la obligación de decir la verdad y tres días después de que Luis Bárcenas los señalase directamente como ideólogos del espionaje, el expresidente del Gobierno y María Dolores de Cospedal protagonizarán la sesión de este juicio.

Rajoy tendrá que enfrentarse al fantasma de las iniciales 'MR' de los papeles de Bárcenas y a los apodos de 'el Barbas' o 'el asturiano'. No es la primera vez que Mariano Rajoy acude a la Audiencia Nacional. Siendo todavía jefe del Ejecutivo, en 2017 declaró por el 'caso Gürtel' que sentó a su extesorero Luis Bárcenas por primera vez en el banquillo y cuya sentencia hizo prosperar la moción de censura promovida por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, casi un año después.

Este lunes Bárcenas testificó que guardó audios a nombre de 'MR', siglas que, aseguró correspondían a Mariano Rajoy. En uno de ellos se escucharía al exlíder del PP meter en una trituradora la hoja con el último saldo de la contabilidad B que llevaba el partido, escena en la que también habría estado presente el exdirigente popular Javier Arenas, también llamado a declarar como testigo el próximo lunes.

En un principio María Dolores de Cospedal estuvo imputada en esta causa, pero finalmente el juez instructor le levantó la imputación, en contra del criterio del fiscal, por falta de pruebas. Hoy deberá explicar el motivo de sus acreditadas reuniones en esas fechas en la sede del PP con el excomisiario José Villarejo.

Antes ha pasado por la sala de la Audiencia Nacional su exmarido Ignacio López del Hierro, que también estuvo imputado. María Dolores de Cospedal está obligada a decir la verdad, pero podría negarse a responder a las preguntas que puedan incriminarla y con ello provocar la reapertura del proceso para ella.

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