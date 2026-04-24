Detienen en Ávila a un fugitivo con doce órdenes judiciales: una de ellas por agredir sexualmente a una menor

La Policía Nacional ha detenido en Ávila a un hombre que se encontraba en busca y captura, y sobre el que pesaban hasta doce órdenes judiciales activas. Entre los delitos que se le atribuyen, destaca especialmente una causa por agresión sexual a un menor, además de otros cargos relacionados con violencia en el ámbito familiar, amenazas, coacciones y quebrantamiento de condena.

La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de estas demandas, y de la posible presencia del sospechoso en la provincia abulense. A partir de ese momento, se iniciaron diversas gestiones para dar con su paradero. Durante el proceso, los investigadores comprobaron que el individuo mantenía una notable actividad en redes sociales, donde difundía vídeos desde su vivienda e incluso exhibía armas de fuego, lo que aumentó la preocupación de las autoridades.

Había sido denunciado por sus exparejas

Según fuentes policiales, el detenido presentaba un perfil altamente conflictivo, y había sido denunciado en repetidas ocasiones por varias exparejas desde el año 2021. En el contexto de estas relaciones, generaba un ambiente de intimidación constante mediante amenazas de muerte realizadas por teléfono, o a través de medios digitales. Además, en algunos episodios llegó a agredir físicamente a sus víctimas, humillarlas e incluso retener a una de ellas durante varios días contra su voluntad.

Permanecía oculto con la ayuda de su familia

Tras intensificar las investigaciones, los agentes lograron localizar al fugitivo en un barrio de Ávila, donde permanecía oculto con la ayuda de sus familiares, quienes presuntamente facilitaban su encubrimiento. Finalmente, en la madrugada de este martes se desplegó un operativo policial de gran envergadura, que contó con la participación del Grupo Especial de Operaciones (GEO), así como otras unidades especializadas. La intervención finalizó con la detención del sospechoso ese mismo día.

Detienen en Tenerife a un peligroso fugitivo

Esta misma semana tenía lugar una noticia similar, pero esta vez en Tenerife, donde la Policía Nacional detenía en Arona a un peligroso fugitivo al que le constataba una Orden Europea de Detención y Entrega, interpuesta por las autoridades polacas por más de 40 delitos contra las personas, fabricación y tenencia ilícita de armas. La investigación comenzó en septiembre de 2025 tras la solicitud de colaboración de las autoridades polacas, sobre la posible presencia en España del reclamado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.