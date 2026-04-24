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Detenidas tres personas por una presunta agresión sexual a una menor en Albacete

Los delitos tuvieron lugar entre octubre y diciembre de 2025. Se les acusa de agresión sexual, detención ilegal y coacción.

Veh&iacute;culo de la Polic&iacute;a Nacional

Vehículo de la Policía NacionalEUROPAPRESS

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Lucía Hernández
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido a tres personas, un hombre y dos mujeres, por participar, presuntamente, en la detención ilegal y agresión sexual a una menor de 16 años en Tobarra (Albacete). Los hechos ocurrieron entre los meses de octubre y noviembre de 2025.

Encerrada contra su voluntad

La víctima acudió a la Comisaría de Albacete para relatar a los oficiales lo ocurrido durante el tiempo que se quedaba en el domicilio de un familiar, donde fue forzada a mantener relaciones sexuales contra su voluntad con otro familiar que era mayor de edad. Para lograr su cometido, fue amenazada con armas de fuego y encerrada en una habitación bajo llave. Tampoco se podía comunicar con el exterior.

Cuando los agentes tuvieron conocimiento de los hechos, abrieron una investigación que dio con la identificación y detención de quienes realizaron y cooperaron en estos delitos. Del mismo modo, se hizo un registro policial en la vivienda donde la menor fue agredida sexualmente. En ella se encontraron varias armas de fuego.

Un comunicado publicado por la Policía detalla que la menor se encuentra actualmente bajo protección y tutela de los servicios sociales de Castilla-La Mancha. También han señalado que la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

46 años de prisión por agresión sexual y prostitución de menores

Un hombre ha sido condenado a 46 años de cárcel por la Audiencia Provincial de Araba, por agresión sexual y prostitución de tres menores en Gasteiz. Según el juzgado, se le imputan tres delitos de agresión sexual a menores de 16 años. Dos de ellos continuados y el tercero en grado de tentativa.

También se le declara culpable de dos delitos continuados por hacer presenciar actos sexuales, de otro delito continuado por utilización de menores para la elaboración de material pornográfico y tres delitos de prostitución de menores.

El detenido tendrá que cumplir pena de prisión e indemnizar con 20.000 euros a dos de los menores y con 2.000 euros al tercero, además de tener prohibido comunicarse o acercarse a las víctimas.

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