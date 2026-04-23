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El agresor sexual de Castellón decía que trabajaba en el CNI: "Una chica se encerró en casa durante meses"

Vicente L.G, el hombre de 45 años que se ha fugado tras arrancarse la pulsera de localización, trabajó como detective. Antena 3 Noticias ha podido hablar con su entorno.

El agresor sexual de Castellón decía que trabajaba en el CNI: "Una chica se encerró en casa durante meses"

Miedo al agresor sexual de Castellón: "Una chica se encerró en casa durante meses" | Antena 3 Noticias

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Juan de Dios Vargas es detective privado y trabajó con Vicente: "El perfil es de un sociópata, lo digo también como criminólogo, con rasgos de psicopatía que utiliza a terceras personas para cometer sus fechorías". Así lo describe quien ha conocido de primera mano el modus operandi de este hombre. Pero no sólo él, la Policía Nacional lo tiene catalogado como individuo de máxima peligrosidad.

Entre los delitos que ha cometido, asegura que está "abusos a menores y abusos a varias mujeres en Castellón". "Tenía una pulsera. También tiene denuncias de su exmujer con la que vivió 10 años y tiene un juicio pendiente por violencia de género", añade. De hecho, al día siguiente, comparecía en la Audiencia Provincial, pero consiguió quitarse un día antes la pulsera y desaparecer. Sigue en paradero desconocido.

Engaña y manipula a sus víctimas

En cuanto a la licencia que obtuvo como detective, explica que le duró dos temporadas: "Obtuvo la licencia de detective y le duró dos años. Se lo quitaron por una primera condena de abusos a una menor. Tras quitarle la licencia, salieron más y todos el mismo modo. Hace creer a todo su entorno, entre ellos a su mujer, que es un policía nacional adscrito al Centro Nacional de Inteligencia y que utiliza de cobertura una agencia de detectives en Castellón". Así, con esa mentira, donde la única verdad era que tenía la licencia, ha engañado a mucha gente.

Juan de Dios explica que sus manipulaciones llevaban hasta el punto de bloquear la mente de sus víctimas: "Una chica se encerró en su casa durante meses. Es la última, por la que fue condenado a 8 años, llegó a paralizarla completamente. Le hizo creer que era del CNI y le dijo que la llevaría a una granja de cerdos en Sinaloa".

Su análisis sobre Vicente es contundente, asegura que ahora es el delincuente más peligroso de Castellón.

Los vecinos están atemorizados

En su barrio, pocos ignoran el historial de este individuo. La mayoría de vecinos con los que hemos podido hablar siguen en shock por todo lo que han escuchado del que parecía en algunos casos un vecino más. "Saludaba a mi perrito, parecía amable", confiesa una de ellas. Pero, en otros casos la noticia no ha sorprendido tanto.

Hablamos con Mari Luz. Es un nombre ficticio, ya que pocos se atreven a mostrar su identidad, están atemorizados. Esta vecina cuenta que se llegó incluso a colar en una residencia a buscar a una chica. Dice que alertó a otros padres de las fechorías de este hombre: "Avisé que tuvieran cuidado con sus hijos, a una amiga la empezó a acosar, la llamaba incluso al trabajo".

Como Mari Luz, muchos vecinos están muy preocupados. La imagen de Vicente L.G circula por las redes sociales alertando de que continúa fugado y es peligroso.

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