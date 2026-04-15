Hallan un cadáver en la zona donde se extravió Orlinda Marín, la mujer desaparecida en el aeropuerto de Barajas

El hallazgo de un cadáver en las inmediaciones de la Radial 2, en Madrid, ha reactivado la investigación sobre la desaparición de Orlinda Marín, la mujer de 60 años a la que se perdió la pista hace casi diez meses en el aeropuerto de Barajas. La Policía Nacional está a la espera de las pruebas de ADN para determinar si los restos corresponden a la viajera.

El cuerpo fue localizado hace dos semanas por operarios de mantenimiento de carreteras entre unos arbustos próximos a un peaje. Presentaba un estado avanzado de descomposición, aunque junto a él se encontraron elementos que podrían corresponder a la mujer desaparecida. La familia ya ha sido informada de este hallazgo.

Una desaparición sin rastro desde junio

Orlinda Marín desapareció el 22 de junio de 2025 mientras hacía escala en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas junto a su padre, de 83 años. Ambos se encontraban en tránsito hacia Cali, en Colombia, tras una estancia en Ibiza.

Las cámaras de seguridad registraron sus últimos movimientos. A las 9:05 horas se la vio abandonar el recinto aeroportuario. Posteriormente, a las 9:50, fue captada en una gasolinera y, a las 10:35, caminando por la carretera de Barajas a Alcobendas, a la altura del kilómetro 4.

La mujer padecía una demencia avanzada, circunstancia que marcó desde el inicio las líneas de investigación. Durante los primeros días, la Policía Nacional, junto a la embajada de su país, organizó dispositivos de búsqueda en el entorno, apoyados por drones y perros especializados.

Sin indicios de violencia

Según las primeras conclusiones, el cuerpo no presenta signos de violencia, lo que apunta a una muerte natural. Las condiciones meteorológicas del momento, con temperaturas cercanas a los 40 grados, refuerzan la hipótesis de una posible deshidratación.

Desde el inicio de la investigación, los agentes descartaron la intervención de terceros. "No existen terceras personas", sostenían ya en fases iniciales, basándose en el seguimiento de las cámaras y en el contexto de la desaparición.

Los investigadores consideran que la mujer pudo recorrer largas distancias sin ser consciente, una conducta habitual en pacientes con patologías como el alzhéimer, que pueden caminar durante horas sin orientación.

Durante meses, la familia mantuvo la búsqueda activa. Su hijo, Juan David, se desplazó desde Colombia y recorrió la zona sin éxito. La falta de documentación y la necesidad de medicación dificultaron aún más cualquier posibilidad de localización con vida. El resultado del cotejo de ADN será determinante para confirmar la identidad del cuerpo.

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