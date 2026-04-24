Íñigo Errejón y Elisa Mouliaá, citados hoy ante el juez por la querella interpuesta por el expolítico por presuntas calumnias

Nueva cita ante el juez para Íñigo Errejón y Elisa Mouliaá. En esta ocasión por la querella que puso el exportavoz de Sumar por presuntas calumnias vertidas por la actriz al decir que extorsionó a testigos de la causa en la que se le investiga por presunta agresión sexual.

Elisa Mouliaá ha designado a una nueva abogada, Elena Vázquez, que ha pedido el archivo de la causa, el juez ha trasladado este hecho a la acusación para que se pronuncie. También se pedía por la defensa que se suspendiera la cita de hoy, pero finalmente se han mantenido.

La actriz ya pidió una suspensión antes alegando que estaba de baja médica, pero el juez lo rechazó por no aportar documentación resentó otra solicitud de suspensión por la operación del letrado, Alfredo Arrién. Ahora la actriz ha cambiado de letrada para este proceso y ha designado a Elena Vázquez, quien recientemente ha pedido al magistrado el archivo porque la querella se basa en manifestaciones hechas en redes sociales "que son presentadas como imputaciones falsas de hechos delictivos cuando, en realidad, constituyen valoraciones subjetivas".

La abogada de Mouliaá tacha la querella del expolítico de tener "carácter temerario" y denota un posible "uso abusivo del proceso penal" con la posible finalidad de "generar un efecto disuasorio o de desgaste personal y procesal".

La abogada de Errejón, Eva Gimbernat, ha presentado un escrito en el que solicita que se tomen "las medidas oportunas para hacer comparecer judicialmente a la Sra. Mouliaá (...), incluso de forma coercitiva, si fuera necesario, a la vista de las expresas e intenciones públicas de la querellada de no comparecer al llamamiento judicial de esa fecha ni de cualquier otro que señale este órgano".

Vázquez ha asegurado que al margen del "circo mediático" peleará "por la verdad y por la defensa de las mujeres por encima de todo, hasta que lo entendamos todos".