Un hombre mata a su madre ingresada en un centro sociosanitario en Barcelona

Un hombre de 67 años ha sido detenido este viernes por presuntamente matar a su madre de 92, la cual se encontraba ingresada en un centro sociosanitario ubicado en el distrito de Sant Andreu, en Barcelona.

Tal y como explican los Mossos d'Esquadra a través de un comunicado recogido por Europa Press, la detención se ha producido alrededor de las 8:45 horas de la mañana, cuando el 112 ha recibido un aviso en el que el mismo detenido aseguraba que había matado a su madre.

Inmediatamente, se han desplazado hasta el lugar diversas patrullas para comprobar su veracidad, y la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha abierto una investigación para esclarecer las causas de los hechos.

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