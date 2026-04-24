Asesinado a puñaladas un menor de 17 años tras un ataque desde un patinete en Vallecas

Un adolescente de 17 años ha muerto tras ser apuñalado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. La Policía Nacional investiga el homicidio, ocurrido alrededor de las 15:00 horas en la calle Vizconde de Arlesson, donde el menor fue atacado por otro joven que se desplazaba en patinete.

Según las primeras informaciones, la víctima recibió al menos dos puñaladas por la espalda. Los agentes tratan de esclarecer las circunstancias del ataque e identificar al autor, en un suceso que ha causado conmoción en la zona.

Apuñalamiento en la Feria de Abril de Sevilla

En otro incidente reciente, la Policía Local de Sevilla ha detenido a un menor acusado de apuñalar a un hombre de 32 años durante la madrugada del lunes 20 de abril, coincidiendo con la conocida "noche del pescaíto", que marca el inicio de la Feria de Abril.

La agresión se produjo en torno a la 1:45 horas en la zona de aseos de la calle del Infierno, donde se concentran las atracciones. La víctima sufrió heridas en el cuello y la espalda.

El detenido iba acompañado de otros tres menores, de 14, 16 y 17 años, todos ellos identificados, así como varias jóvenes que presenciaron lo ocurrido. Las diligencias continúan abiertas y, por el momento, no han sido trasladadas a la Policía Nacional.

El arrestado, sin antecedentes, permanece bajo custodia mientras se siguen los trámites con la Fiscalía de Menores y con su embajada, debido a su origen extranjero. Pese a este suceso, el Ayuntamiento ha señalado que el inicio de la feria se ha desarrollado con normalidad y sin incidencias destacadas.

Condena por un apuñalamiento en Telde

Estos episodios se suman a la reciente condena dictada en la Audiencia Provincial de Las Palmas contra un joven por un crimen cometido en 2024 en Telde. El acusado ha sido sentenciado a 15 años de prisión tras reconocer que apuñaló mortalmente a otro joven de 18 años en el parque de Arnao.

Según el relato de la Fiscalía, el agresor compró un cuchillo poco antes de los hechos y se dirigió al lugar donde se encontraba la víctima, a la que conocía previamente. Allí, y de forma sorpresiva, utilizó dos armas blancas para atacarla, provocándole la muerte al seccionarle la aorta.

Tras el acuerdo alcanzado entre las partes, la pena se redujo de los 20 años inicialmente solicitados a 15. Además, cuando cumpla las tres cuartas partes de la condena, será expulsado del país durante diez años. También deberá indemnizar a los padres de la víctima con 100.000 euros.

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