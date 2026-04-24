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Muere un trabajador tras caer por el hueco de un ascensor en Málaga

El suceso ha ocurrido a las 12:49 horas de este viernes, cuando sus compañeros han dado el aviso de que el operario se había precipitado por el foso de un ascensor.

Ambulancia del 112 Andaluc&iacute;a.

Ambulancia del 112 Andalucía. Europa Press

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Paula Hidalgo
Publicado:

Este viernes, un trabajador de 53 años ha muerto tras caer por el hueco de un ascensor, según ha informado el 112 y recoge Europa Press. Ha ocurrido en un edificio en obras de la calle Ingeniero Francisco Merino, en Málaga.

Ha sido cerca de las 12:19 horas cuando los compañeros de la víctima han dado el aviso de que un operario se había precipitado por el foso de un ascensor.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y Nacional, Bomberos y el Centro de Emergencias Sanitarias 061 perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, que solo han podido confirmar su muerte.

El 112 ha notificado lo ocurrido a Inspección del Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Muere un trabajador tras dos meses hospitalizado

Tal y como apunta el diario 'Málagahoy', la trágica noticia coincide con la muerte el pasado martes del empleado que llevaba dos meses hospitalizado a causa de las quemaduras que le produjeron la rotura de una tubería de vapor en un hotel de Torremolinos.

El accidente ocurrió el 20 de febrero en una zona de máquinas. El herido fue trasladado en una ambulancia hasta el Hospital Regional de Málaga, y posteriormente fue evacuado al Virgen del Rocío de Sevilla debido a su gravedad.

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El abogado del tercer fallecido por sobredosis de quimioterapia: "Fue un error clamoroso, la carga de trabajo no es excusa"

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