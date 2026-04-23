El juicio por el 'caso Mascarillas', en fase pericial: se hablará sobre la auditoría encargada por Puente y del análisis policial de las grabaciones de Koldo

El juicio por el 'caso Mascarillas' entra en una nueva fase, la fase pericial. Se hablará de la auditoría sobre los contratos de mascarillas encargada por el actual ministro, Óscar Puente, y del análisis policial de las grabaciones que hizo durante años el exasesor Koldo García.

El juicio que sienta a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama en el banquillo y que se dirime en el Tribunal Supremo cierra esta jornada su tercera semana. Se trata de determinar si existieron los presuntos amaños en contratos públicos de mascarillas en plena pandemia a cambio de comisiones. Hoy comparecerán varios responsables de la auditoría del Ministerio de Transportes, con Óscar Puente a la cabeza, que detectó en 2024 deficiencias en las adjudicaciones que se juzgan.

La auditoría halló falta de justificación en la elección de la empresa adjudicataria, Soluciones de Gestión, una excesiva intervención de personas ajenas al Ministerio, falta de control inicial de mascarillas en el departamento, y destacó el papel de Koldo García, "dando instrucciones directas ya pie de pista a la empresa de distribución sobre el destino de las primeras mascarillas que llegaron a Barajas".

Se escuchará por la mañana a cuatro agentes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil que elaboraron dos informes técnicos sobre las 8 grabaciones que Koldo García realizó durante cuatro años (2019-2023) y que fueron el detonante de la imputación del exdirigente socialista Santos Cerdán. Por la tarde será el turno de las personas que realizaron la tasación de un piso en el Paseo de la Castellana que la Fiscalía considera una mordida al exministro Ábalos, y la autora de una pericial caligráfica sobre la letra de Koldo García en un documento de obras públicas aportado por Aldama.

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