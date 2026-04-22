Buscan urgentemente a un condenado por agresión sexual múltiple en Castellón que se quitó la pulsera de localización

Vicente L.G., un hombre de 45 años castellonense condenado por al menos dos agresiones sexuales y coacciones a otra mujer, está desaparecido y en paradero desconocido. Así lo ha asegurado el diario 'Mediterráneo' y lo ha difundido la organización 'SOS Desaparecidos'.

Este caso ha generado una gran alarma social, pues sobre él pesa una pena de ocho años de prisión y una indemnización de 15.000 euros. El periódico provincial añade que el acusado debía ingresar en prisión el 9 de abril, pero ese mismo día se quitó la pulsera electrónica que permitía conocer su ubicación, y desde ese momento, se perdió su rastro.

Un sujeto potencialmente peligroso

El cartel difundido por la asociación apunta que el hombre desapareció el pasado 8 de abril en Castellón de la Plana. Con una estatura aproximada de 1,85 metros y complexión atlética, pelo castaño y ojos marrones, las autoridades policiales lo consideran un sujeto potencialmente peligroso. Desde SOS Desaparecidos únicamente difunden la denuncia de su desaparición, señalando que desconocen "ninguna situación diferente a este asunto".

'El Periòdic' incluye en sus informaciones que Vicente L.G. ejercía como detective privado y que acumula varias condenas, entre las que se encuentra una pena de cuatro años de cárcel por una agresión sexual a una menor de 15 años en Moncofa, así como otra de dos años por chantajes a su pareja con vídeos de carácter sexual. El mismo medio recoge el testimonio de una de las víctimas, quien relata que el condenado utilizaba sus supuestas influencias y contactos para intimidar.

Los agentes piden colaboración ciudadana para encontrar al individuo, y aseguran que podría encontrarse en cualquier lugar.

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