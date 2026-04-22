CASTELLÓN
Buscan urgentemente a un condenado por agresión sexual múltiple en Castellón que se quitó la pulsera de localización
Las autoridades policiales lo consideran un sujeto potencialmente peligroso sobre el que pesa una pena de ocho años de prisión.
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Vicente L.G., un hombre de 45 años castellonense condenado por al menos dos agresiones sexuales y coacciones a otra mujer, está desaparecido y en paradero desconocido. Así lo ha asegurado el diario 'Mediterráneo' y lo ha difundido la organización 'SOS Desaparecidos'.
Este caso ha generado una gran alarma social, pues sobre él pesa una pena de ocho años de prisión y una indemnización de 15.000 euros. El periódico provincial añade que el acusado debía ingresar en prisión el 9 de abril, pero ese mismo día se quitó la pulsera electrónica que permitía conocer su ubicación, y desde ese momento, se perdió su rastro.
Un sujeto potencialmente peligroso
El cartel difundido por la asociación apunta que el hombre desapareció el pasado 8 de abril en Castellón de la Plana. Con una estatura aproximada de 1,85 metros y complexión atlética, pelo castaño y ojos marrones, las autoridades policiales lo consideran un sujeto potencialmente peligroso. Desde SOS Desaparecidos únicamente difunden la denuncia de su desaparición, señalando que desconocen "ninguna situación diferente a este asunto".
'El Periòdic' incluye en sus informaciones que Vicente L.G. ejercía como detective privado y que acumula varias condenas, entre las que se encuentra una pena de cuatro años de cárcel por una agresión sexual a una menor de 15 años en Moncofa, así como otra de dos años por chantajes a su pareja con vídeos de carácter sexual. El mismo medio recoge el testimonio de una de las víctimas, quien relata que el condenado utilizaba sus supuestas influencias y contactos para intimidar.
Los agentes piden colaboración ciudadana para encontrar al individuo, y aseguran que podría encontrarse en cualquier lugar.
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