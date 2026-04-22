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Bebé herido

Blanca, la bebé mordida por un perro, recibió 100 puntos de sutura: "La tenía en la boca como si fuera un trapo"

La familia ha explicado la pequeña permanece en la UCI de Toledo intubada y sedada.

Hospital Universitario de Toledo

Hospital Universitario de ToledoEUROPAPRESS

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La mordida de un perro de raza lobo americano a Blanca, mantiene a la niña de 22 meses en estado grave en la UCI del Hospital Universitario de Toledo. El suceso tuvo lugar el domingo en Talavera de la Reina cuando la menor salió de casa y el canino de los vecinos se abalanzó sobre ella, según ha contado la familia, que adelantaba las consecuencias de lo ocurrido: Fractura en el hueso occipital, laceraciones en el hígado y los riñones, y contusión pulmonar.

Actualmente se encuentra intubada y sedada para que sus organismos concentren esfuerzos y sus órganos internos dañados puedan recuperarse. Sin embargo, una de las principales preocupaciones de los médicos es la infección. Según ha explicado la familia en un comunicado publicado por el medio 'La Voz del Tajo', el ataque se produjo en pocos segundo, y "cuando nos dimos cuenta, uno de los perros la tenía en la boca como si fuera un trapo".

Tras ello, los padres acudieron de urgencia al hospital de Talavera de la Reina, pero "la situación era tan grave" que tuvo que ser trasladada a Toledo. En un principio tenían previsto un traslado en helicóptero, "pero por cuestiones de tiempo que se tardaba menos en ambulancia".

La pequeña de casi dos años recibió 100 puntos de sutura y, aunque no requiere intervención quirúrgica, presenta dos laceraciones en el hígado: "Le han tenido que dar más de 100 puntos". En los primeros días, Blanca tenía la tensión muy baja y necesitaba que los médicos la estabilizasen con medicación. Unos momentos que fueron muy críticos, pero "ahora mismo está más estable dentro de la gravedad, y para nosotros eso ya es muchísimo", cuentan en el escrito.

"Gracias a Dios, al increíble trabajo de los médicos y a todas vuestras oraciones, poco a poco ha ido respondiendo. Entre ayer y hoy ha empezado a mejorar: han podido retirarle parte de la medicación porque su cuerpo comienza a reaccionar. Sigue intubada y sedada para centrarse en su recuperación y en ir superando poco a poco todas las heridas", relata la familia.

82 tipos de lesiones

Por su parte, el delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha detallado que el animal ocasionó a la niña 82 tipos de lesiones y avanza que tanto la Policía Nacional como la Policía Local de Talavera de la Reina están investigando para tener conocimiento de como se produjo el incidente que mantiene a la pequeña en estado grave.

No obstante, Sabrido ha deseado a la bebé de 22 meses que "salga de este de este incidente sin ningún tipo de secuelas".

Conflicto socioeconómico

La familia explica que desde hace tiempo viven con el vecino una situación complicada debido a "un conflicto socioeconómico de división de empresas" y, durante más de una ocasión, "le habíamos pedido que no dejara a sus perros lobo americanos por las zonas comunes del jardín. Nunca nos hizo caso".

Lo que ocurrió el domingo, fue "en un descuido que aún no sabemos cómo pudo ocurrir", señala la familia en el comunicado, que añaden que "en cuestión de segundos vivimos la peor pesadilla de nuestra vida". Unos momentos que definen como "absolutamente desgarradores y de auténtico pánico".

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