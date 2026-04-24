Peleas y caos en una oficina de inmigración sin cita previa en Barcelona

La tensión ha vuelto este viernes a la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) Monumental, situada en la calle Sicília de Barcelona, donde centenares de personas se han concentrado desde primera hora de la mañana para intentar acceder a los trámites de regularización sin cita previa. La acumulación de gente y los intentos de algunos usuarios de colarse han generado momentos de tensión, discusiones y varias peleas entre los asistentes.

Debido a esto, la apertura de la oficina ha tenido que retrasarse hasta las 11:00 horas. Una decisión que se ha tomado para evitar incidentes mayores y reorganizar el acceso a unas instalaciones desbordadas por una demanda muy superior a su capacidad. Para restablecer el orden, han tenido que intervenir los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana, que han controlado los accesos.

Los hechos recuerdan a los incidentes registrados el martes de esta misma semana en otra oficina de atención a inmigrantes de la ciudad, lo que evidencia la fuerte presión que soporta el sistema. Las cuatro oficinas habilitadas en Barcelona para atender sin cita previa se han convertido en puntos críticos donde se repiten escenas similares a diario.

Durmiendo dos días en plena calle

Muchas de las personas afectadas buscan acogerse al proceso extraordinario de regularización, un procedimiento que ha generado una gran expectación. Ante la dificultad de conseguir cita, los usuarios optan por acudir con muchas horas de antelación. En algunos casos, como el de este viernes en la OAC de Sicília, hay personas que han llegado a esperar hasta 12 horas para asegurarse un turno, otros incluso han llegado a dormir hasta dos días en plena calle. Una situación similar se ha vivido en la oficina de la plaza de Sant Miquel, junto a la plaza de Sant Jaume, donde se han registrado colas de hasta un kilómetro. Algunos incluso han permanecido noche en sacos de dormir para asegurarse de poder ser atendidos.

Para intentar gestionar la situación, los trabajadores han repartido números entre los asistentes, un sistema que ya se utilizó este martes pasado, tras vivir el mismo episodio de tensión.

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