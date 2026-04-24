40 autobuses de Madrid, al rescate del transporte urbano de Burgos

No han pasado inadvertidos para los conductores que hoy circulaban por la A1. 40 autobuses urbanos abandonaban las instalaciones de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) y marcaban el ritmo a 70 kilómetros por hora en el carril de la derecha en dirección a la capital burgalesa. Y lo hacían con vinilos y un mensaje en la pantalla informativa frontal: “Madrid con Burgos”. Porque esos 40 vehículos llegan al rescate del transporte municipal después de que un gravísimo incendio la madrugada del martes calcinara la mitad de la flota de autobuses de la ciudad.

Han tardado casi cinco horas en realizar el trayecto, haciendo una parada en la localidad segoviana de Boceguillas para una revisión técnica. "La sensación está siendo bonita. Van muy bien los autobuses, no ha fallado ninguno y es impresionante la rapidez con la que se ha solucionado el problema", explicaba Javier Saiz, uno de los conductores burgaleses que viajaba en el convoy.

Incorporación de forma gradual

La cesión de estos vehículos del ayuntamiento de Madrid es gratuita por un periodo de seis meses. Todos los vehículos deberán pasar una revisión por parte del personal del Ayuntamiento de Burgos y se irán incorporando de manera gradual al servicio, según ha explicado el concejal de Movilidad y Transportes, César Barriada.

Lo que todavía no tienen claro las autoridades municipales es cómo se realizará el sistema de pago porque el incendio destruyó las máquinas validadoras y estudian posibles soluciones con otras administraciones. Los autobuses, todos de 12 metros y propulsados por gas, mantendrán inicialmente la imagen del Ayuntamiento de Madrid como gesto de agradecimiento.

Continúa la investigación

Mientras los responsables del consistorio burgalés respiran un poco más aliviados tras lograr reponer de forma provisional la flota de autobuses, la Policía Científica trabaja en aclarar las causas del incendio. Ya han realizado una primera inspección ocular, han grabado imágenes aéreas con un dron y revisan las cámaras de vigilancia para descubrir el origen de un voraz fuego que ha provocado pérdidas millonarias.

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