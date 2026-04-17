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Dos meses sin noticias de Airam, el joven de 20 años desaparecido en La Palma

El 16 de febrero se perdió el rastro del joven con autismo en la isla de La Palma.

La &uacute;ltima foto de Airam, el joven desaparecido en La Palma

La última foto de Airam, el joven desaparecido en La PalmaAntena 3 Noticias

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Gracia López
Publicado:

Su familia sigue manteniendo la esperanza de poder encontrarlo con vida a pesar de que se cumplen ya 60 días desde que se le perdiera el rastro a este joven de 20 años, natural de la isla de La Palma. Los últimos mensajes que envió desde su móvil lo hizo desde la zona de Los Cancajos, y allí fue donde se encontraron algunas de sus pertenencias como una mochila y unos pantalones, junto a la playa. Por eso la búsqueda se ha centrado en ese lugar, aunque los equipos de voluntarios y profesionales, dirigidos por la Guardia Civil, también han revisado otros puntos de la isla donde podría haberse refugiado el joven.

La desaparición de Airam Concepción es extremadamente compleja. El joven sufre Trastorno del Espectro Autista y tiene altas capacidades. A lo largo de su vida ha sufrido en varias ocasiones episodios de colapso que lo han llevado a aislarse. De hecho, según su madre, Mercedes Afonso, esto podría justificar su desaparición "puede estar desorientado, tener miedo, y estar muy desconfiado si se le llama por su nombre y tener dificultades para comunicarse y procesar información".

A lo largo de estos dos meses un amplio equipo de profesionales ha mantenido activa una búsqueda incesante, siguiendo todas las pistas que en este tiempo ha ido dejando Airam. "Hemos seguido un hilo de posibles indicios, señales, que para nosotros, conociendo la naturaleza de nuestro hijo, pueden ser válidas", señalaba Mercedes en sus redes sociales estos días al tiempo que agradecía la colaboración de expertos en este tipo de desapariciones de jóvenes con autismo.

De momento todas esas pistas han sido descartadas tras realizar las comprobaciones pertinentes.

En la búsqueda en el litoral de la isla de La Palma del equipo de la Guardia Civil, se ha unido desde hace unos días un experto en rescate con más de 40 años de experiencia. Agustín Moreno, Suboficial de Bomberos de Bilbao, quien también es presidente de la ONGD Laguntza Internacional también ha participado en las labores de búsqueda recorriendo montes a través de batidas organizadas con voluntarios y amigos de la familia.

Aunque han pasado dos meses, su familia mantiene la esperanza y la petición de colaboración a la ciudadanía para poder recoger cualquier tipo de información que pueda ayudar a dar con el paradero de Airam.

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