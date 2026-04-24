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Detienen a dos jóvenes por empujar de sus patinetes a personas migrantes y grabar sus caídas en Valencia

Se les acusa de tres delitos de odio, tres de lesiones y otros tres contra la seguridad vial.

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Detienen a dos jóvenes por empujar de sus patinetes a personas migrantes y grabar sus caídas en ValenciaGuardia Civil

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Paula Hidalgo
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Este viernes, la Guardia civil ha informado de la detención de dos jóvenes por tres delitos de odio, tres de lesiones y otros tres contra la seguridad vial. Ha sido en Aldaia, Valencia, y las víctimas de estos actos eran las personas migrantes que frecuentaban la zona.

Cuando llegaba la noche, los jóvenes ahora detenidos se dedicaban a empujar a las víctimas mientras caminaban o circulaban en patinete provocándoles lesiones, y grababan las caídas y agresiones en vídeo.

Gracias a las labores de investigación, los agentes consiguieron identificar dos vehículos que los acusados empleaban para dirigirse hasta el lugar. Además, las víctimas aportaron declaraciones que ayudaron a determinar la autoría de los hechos.

Nueve delitos atribuidos

Los detenidos son dos varones de 18 y 20 años y de nacionalidad española, y se enfrentan a tres delitos de odio, tres de lesiones y otros tres contra la seguridad vial.

Fue una denuncia de una persona migrante el pasado mes de noviembre la razón por la que se abrió la investigación. Tras el aviso, pudieron comprobar que siguieron produciéndose hechos similares en un periodo corto de tiempo.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Torrent.

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