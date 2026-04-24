Cataluña desplegará agentes de los Mossos d'Esquadra, de paisano y sin arma, en 13 institutos para prevenir conflictos

El Govern de la Generalitat ha impulsado un programa piloto con el que pretende prevenir los conflictos en los centros de educación secundaria de Cataluña. Estos centros contarán con la presencia de un agente de los Mossos d’Esquadra que realizará tareas de prevención, mediación e, incluso, intervención para garantizar la convivencia escolar.

Los policías, que irán de paisano y sin arma, estarán coordinados con la dirección del centro para poder actuar frente a posibles conflictos. Es una medida que, por el momento, se desarrollará solo en trece institutos de la comunidad catalana, de las zonas educativas de L'Hospitalet, Vic, Alta Ribargorça-Val d'Aran y Tàrrega; y en dos centros de El Prat de Llobregat y Sabadell.

Esta medida, pensada para de reforzar el bienestar del alumnado y de toda la comunidad educativa, está generando controversia entre padres y profesorado, a quienes no acaba de convencer.

El portavoz del sindicato mayoritario de docentes en Catalunya, USTEC, Oriol Francés, asegura que están "escandalizados" y que han pedido la supresión de este programa piloto. Una posición que comparten también las familias, según explica el presidente de l’aFFac, Jordi de Carreras. "Se debe retirar inmediatamente", asegura. Francés, por su parte, explica que los docentes saben cómo resolver los conflictos, pero, dice, no tienen recursos para ello.

El departamento de Educación de la Generalitat asegura que en España hay hasta 9 comunidades autónomas, como Galicia, Navarra o Andalucía, que también cuentan con proyectos similares. Sin embargo, Antena3Noticias ha consultado a las autonomías y estas han desmentido que así sea.

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