Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Cataluña

Cataluña desplegará agentes de los Mossos d'Esquadra, de paisano y sin arma, en 13 institutos para prevenir conflictos

Se trata de un programa piloto que tiene como objetivo evitar y mediar en los incidentes que se puedan dar en los centros escolares.

Efectivos de los Mossos d'Esquadra

Agentes de los Mossos d'Esquadra | EFE

Publicidad

Cintia Martí
Publicado:

El Govern de la Generalitat ha impulsado un programa piloto con el que pretende prevenir los conflictos en los centros de educación secundaria de Cataluña. Estos centros contarán con la presencia de un agente de los Mossos d’Esquadra que realizará tareas de prevención, mediación e, incluso, intervención para garantizar la convivencia escolar.

Los policías, que irán de paisano y sin arma, estarán coordinados con la dirección del centro para poder actuar frente a posibles conflictos. Es una medida que, por el momento, se desarrollará solo en trece institutos de la comunidad catalana, de las zonas educativas de L'Hospitalet, Vic, Alta Ribargorça-Val d'Aran y Tàrrega; y en dos centros de El Prat de Llobregat y Sabadell.

Esta medida, pensada para de reforzar el bienestar del alumnado y de toda la comunidad educativa, está generando controversia entre padres y profesorado, a quienes no acaba de convencer.

El portavoz del sindicato mayoritario de docentes en Catalunya, USTEC, Oriol Francés, asegura que están "escandalizados" y que han pedido la supresión de este programa piloto. Una posición que comparten también las familias, según explica el presidente de l’aFFac, Jordi de Carreras. "Se debe retirar inmediatamente", asegura. Francés, por su parte, explica que los docentes saben cómo resolver los conflictos, pero, dice, no tienen recursos para ello.

El departamento de Educación de la Generalitat asegura que en España hay hasta 9 comunidades autónomas, como Galicia, Navarra o Andalucía, que también cuentan con proyectos similares. Sin embargo, Antena3Noticias ha consultado a las autonomías y estas han desmentido que así sea.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' enAtresplayer.

Un hombre se suicida tras matar a su exmujer con un arma blanca en Seseña, Toledo

Imagen del coche de la Guardia Civil

Publicidad

Sociedad

La menor desaparecida

Buscan a Ariadna, la niña de 11 años desaparecida en Almería

Ambulancia del 112 Andalucía.

Muere un trabajador tras caer por el hueco de un ascensor en Málaga

Efectivos de los Mossos d'Esquadra

Cataluña desplegará agentes de los Mossos d'Esquadra, de paisano y sin arma, en 13 institutos para prevenir conflictos

Imagen de archivo de la Policía Nacional
APUÑALAMIENTO VALLECAS

Asesinado a puñaladas un menor de 17 años tras un ataque desde un patinete en Vallecas

Llegan los autobuses de Madrid a Burgos
Castilla y León

40 autobuses de Madrid, al rescate del transporte urbano de Burgos

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
FUGITIVO

Detienen en Ávila a un fugitivo con doce órdenes judiciales: una de ellas por agredir sexualmente a una menor

Los agentes lograron localizar al fugitivo en un barrio de Ávila, donde permanecía oculto con la ayuda de sus familiares.

Peleas y caos en una oficina de inmigración sin cita previa en Barcelona
Cataluña

Peleas y caos en una oficina de inmigración sin cita previa en Barcelona

La Oficina de Atención Ciudadana Monumental de Barcelona ha vivido una mañana marcada por largas colas, esperas de hasta 12 horas y la intervención policial para controlar el acceso de personas que buscaban regularizar su situación.

Detienen a dos jóvenes por empujar de sus patinetes a personas migrantes y grabar sus caídas en Valencia

Detienen a dos jóvenes por empujar de sus patinetes a personas migrantes y grabar sus caídas en Valencia

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Un hombre mata a su madre ingresada en un centro sociosanitario en Barcelona

Vehículo de la Policía Nacional

Detenidas tres personas por una presunta agresión sexual a una menor en Albacete

Publicidad