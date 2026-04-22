Cuatro heridos, dos críticos, y al menos 70 evacuados tras la explosión de una vitrocerámica en Ibiza

Tragedia en Ibiza. Cuatro personas han resultado heridas en una explosión registrada en una vivienda en la calle Sant Vicent de sa Cala, en Ibiza. Dos se encuentran ingresadas en la UCI del Hospital Can Misses en estado grave y otra en observación por quemaduras. El accidente se produjo debido a una explosión en una vivienda de un edificio en que viven 22 personas, según ha informado a los medios el alcalde del municipio, Rafael Triguero.

En cuanto a los heridos, las que se encuentran en estado crítico son dos mujeres, de 45 y 21 años, mientras que un joven de 23 años permanece en observación y su estado es estable, ha informado el Área de Salud pitiusa. Hasta el lugar se han desplazado servicios sanitarios, los Bomberos de Eivissa, Policía Local y Policía Nacional, que han acordonado algunas de las zonas comunes del edificio.

José Antonio López, jefe Bomberos de Ibiza, explica en Espejo Público que "parece ser que en varios pisos de este bloque estaban haciendo una transición de electrodomésticos de gas a electrodomésticos eléctricos. En este proceso, parece ser que hubo una fuga en una tubería que quedó mal sellada y hay una investigación al respecto por parte de la Policía Científica. Ayer estuvimos comprobando que efectivamente esa podría haber sido la causa".

Intrusismo profesional

El jefe de Bomberos explica que "recomendamos siempre mucho cuidado a la hora de contratar a las empresas y que los técnicos sean técnicos oficiales, que cumplan la normativa y de esa manera evitar este tipo de sustos".

Señala que "esto puede estar relacionado también con la falta de buenos profesionales en muchas empresas, en concreto en Ibiza nos está pasando. Hay mucho intrusismo profesional, hay gente poco cualificada que esta realizando trabajos que no debería".

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