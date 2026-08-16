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Las autoridades de Colombia rebajan a casi 290 los muertos por el seísmo de 7,4 del pasado lunes

El seísmo ha afectado a 15 departamentos y 448 municipios y deja por el momento más de 115.000 personas damnificadas. Los equipos de emergencia han logrado rescatar a 353 personas.

Las autoridades de Colombian rebajan a casi 290 los muertos por el seísmo de 7,4 del pasado lunes

Las autoridades de Colombian rebajan a casi 290 los muertos por el seísmo de 7,4 del pasado lunes

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Juan Vivancos
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Las autoridades colombianas han rebajado a 289 el número de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el pasado lunes el departamento de Chocó, en el noroeste del país. También se reduce de 320 a 143 la cifra de personas desaparecidas, mientras los heridos ascienden ya a 3.937.

El seísmo ha afectado a 15 departamentos y 448 municipios y deja por el momento más de 115.000 personas damnificadas. Los equipos de emergencia han logrado rescatar a 353 personas.

La magnitud de los daños materiales sigue siendo considerable, más de 81.500 viviendas han sufrido daños y otras 14.700 han quedado destruidas, mientras que 66 edificios se han derrumbado. También se han visto afectados 234 centros de salud, más de 2.500 centros educativos y 3.782 centros comunitarios.

En cuanto a las infraestructuras, el terremoto y sus réplicas han causado daños en más de 300 carreteras, 62 acueductos, 44 puentes y cinco aeropuertos, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La familia más rica de Colombia dona 48 millones de dólares para la reconstrucción tras el terremoto

La familia Gilinski donará 150.000 millones de pesos (unos 48 millones de dólares) para la reconstrucción de hospitales y escuelas de Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado lunes, informó este domingo el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

El mandatario aseguró en su cuenta de X que habló por teléfono con el empresario Jaime Gilinski, quien acudió a la ceremonia de posesión del mandatario el pasado 7 de agosto, y le comunicó la decisión de destinar la donación a la recuperación de infraestructuras educativas y sanitarias de la capital del departamento de Valle del Cauca. Según la Alcaldía de esa ciudad, hay 46 edificaciones con colapso total y 35 con colapso parcial, así como 2.391 edificaciones con daños estructurales y 534 edificios con orden de evacuación. Gilinski, de 68 años y originario de Cali, es el hombre más rico de Colombia según Forbes, que estima su fortuna en 14.700 millones de dólares, y es propietario del banco GNB Sudameris y presidente del Grupo Nutresa, uno de los mayores conglomerados de alimentos de América Latina.

"Todo mi agradecimiento y reconocimiento a la familia Gilinski por este extraordinario gesto de solidaridad con Colombia", escribió De la Espriella, quien destacó que "en los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos". La donación se suma a la movilización del sector empresarial para apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas, que anunció el viernes la recaudación de más de 200.000 millones de pesos (unos 64 millones de dólares) para atender las consecuencias de la tragedia. El Gobierno ha convocado al sector privado a participar en la reconstrucción de viviendas e infraestructuras, mientras distintas empresas y gremios han puesto en marcha campañas de donación y ayuda humanitaria. El terremoto deja hasta este domingo 289 fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos, además de 26.945 viviendas destruidas y 127.557 averiadas, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

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