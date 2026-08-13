Albares confirma un español muerto por el terremoto de Colombia, mientras los españoles desaparecidos descienden a 12

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado que un ciudadano español con doble nacionalidad ha muerto en el terremoto que tuvo lugar en el oeste de Colombia el pasado lunes, mientras que los nacionales sin ser localizados ha descendido de 75 a 12.

En un audio enviado a los medios de comunicación, el ministro ha trasladado las condolencias y solidaridad a los familiares y amigos de la víctima.

Al menos 265 muertos y más de 3.500 heridos

La cifra total de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter ha incrementado a 265 muertos y cerca de 3.500 heridos.

Albares también ha señalado que el primer paquete de ayuda de emergencia de un millón de euros al "pueblo hermano" de Colombia ya está en marcha. En el contenido de estas ayudas se incluye material de refugio, kits de agua y saneamiento y apoyo al personal sanitario.

Además, ha recordado a todos los españoles en Colombia "que tanto la Embajada como el Consulado están plenamente operativos y a su disposición". "Si hay algún español en Colombia que aún no se ha puesto en contacto con nosotros, por favor que lo haga", ha pedido nuevamente.

"Tenemos 25.872 familias afectadas, 53.816 personas, lamentablemente 265 fallecidos, 3.494 heridos. Y el número de desaparecidos ha subido de manera alarmante a 496", ha informado el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en rueda de prensa.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Tamayo, ha afirmado que están siendo desplegadas "todas las capacidades" para la gestión del riesgo, la fase de atención y para "ir progresivamente pasando a la fase de respuesta".

Tamayo ha indicado en rueda de prensa desde el Palacio de San Carlos de Bogotá que el organismo "sólo" aceptará el apoyo para la búsqueda y rescate de personas afectadas por parte de cuatro países: Israel, Estados Unidos, El Salvador y Ecuador. Asegura en este sentido que estos países "cumplen todos los requisitos internacionales" para este tipo de operaciones. Sin embargo, el ministro de Exteriores de Colombia, Omar Bula, revela que no han rechazado la ayuda que se les ha ofrecido desde otros países.