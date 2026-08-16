Djokovic dice que sufre "una condición médica que empeora con calor y humedad"

El tenista serbio Novak Djokovic fue eliminado en su debut en Cincinnati por el argentino Thiago Agustín Tirante, en un partido marcado por un problema físico que se agravó debido a las altas temperaturas y la humedad. Tras el encuentro, Djokovic reveló que padece una condición médica que se intensifica con este tipo de condiciones meteorológicas y puso en duda su participación en el torneo el próximo año.

"Felicidades a mi rival. Seguro que no fue un partido agradable para mí, por cómo me sentí. No es la primera vez y supongo que tampoco será la última, pero es lo que hay", declaró el serbio en rueda de prensa.

Djokovic, de 39 años, necesitó atención médica durante el partido, que terminó perdiendo por 2-6, 6-4 y 6-4. "Es una condición de salud que tengo y que me ha estado molestando durante los últimos años. Me causa muchos problemas, especialmente cuando hay humedad y hace calor", explicó.

El exnúmero uno del mundo reconoció que era consciente de las condiciones meteorológicas, aunque señaló que factores como los nervios contribuyeron a empeorar su estado. "Sabía que habría humedad, pero hay todas estas cosas, como los nervios y todo lo demás, que lo empeoran, y eso fue lo que pasó", añadió. Djokovic, tres veces campeón en Cincinnati, tampoco tiene claro si volverá a disputar el torneo. "Desde luego espero volver, pero, por desgracia, parece más probable que no. Veremos qué nos depara el futuro", concluyó.