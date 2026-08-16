Dos heridos en un accidente de avioneta de una escuela de pilotos

Los dos ocupantes de una avioneta han resultado heridos este domingo tras sufrir un accidente en el camino de Los Corrales, entre el polígono de Cantabria y la carretera A-12, en el término municipal de Viana, cerca de Logroño. La aeronave, un bimotor Tecnam 2006 con capacidad para cuatro personas, transportaba a dos ocupantes en el momento del accidente. El aparato llevaba en la cola la identificación de FlyBy, escuela de pilotos con sede en el aeropuerto de Agoncillo.

Por causas que están siendo investigadas, la avioneta se precipitó sobre un campo de cereal ya cosechado. Los dos ocupantes resultaron heridos y sufrieron diversos traumatismos. El más grave fue evacuado en un helicóptero medicalizado de SOS Navarra a un complejo hospitalario de Pamplona. El segundo ocupante fue trasladado en una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) al Hospital San Pedro de Logroño, donde permanece ingresado con pronóstico reservado, según fuentes del Gobierno de La Rioja.

Los dos heridos se encontraban conscientes cuando fueron atendidos por los servicios de emergencia. Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos del Servicio Riojano de Salud, bomberos de Logroño y del parque de Lodosa, en Navarra, además de agentes de la Guardia Civil y un helicóptero sanitario navarro. Las causas del siniestro están siendo investigadas.