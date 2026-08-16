Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

MUERTE TRÁGICA

Detienen a un hombre de 32 años en Málaga por matar a su compañero de piso

La víctima, un varón de 52 años, fue localizado sin vida el pasado 13 de agosto en una vivienda del distrito Bailén-Miraflores.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional EFE

Publicidad

Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre de 32 años, como presunto responsable de la muerte de su compañero de piso, un varón de 52 años que fue localizado sin vida el pasado 13 de agosto en una vivienda del distrito Bailén-Miraflores.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso después de que uno de los residentes del inmueble alertara de que el hombre no respondía. Los sanitarios confirmaron su fallecimiento, y los agentes activaron el protocolo establecido ante posibles muertes violentas al detectar lesiones y hematomas compatibles con una agresión.

La autopsia confirmó posteriormente que la víctima había muerto como consecuencia de los múltiples traumatismos sufridos. A partir de ese momento, el grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga asumió las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Durante la investigación, los agentes tomaron declaración a los distintos compañeros de piso. Uno de ellos, de 32 años, ofreció inicialmente un relato que los investigadores consideraron incoherente, y terminó reconociendo su participación en los hechos durante su declaración en dependencias policiales.

Según su confesión, habría golpeado a la víctima en varias ocasiones durante los días anteriores a su muerte. El hombre de 52 años no habría recibido atención médica tras las agresiones.

El detenido ha sido puesto este domingo a disposición judicial, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias exactas de la muerte, y depurar las posibles responsabilidades.

Apuñala a su compañero de piso por poner la lavadora de noche

Este mismo verano ocurría una noticia similar, pero esta vez en Móstoles, donde un hombre de 28 años era detenido por presuntamente apuñalar a su compañero de piso tras una fuerte discusión por poner la lavadora durante la madrugada.

El suceso ocurrió un domingo por la noche, cerca de las 2:15 horas, en una vivienda situada en la calle Nardo. Los agentes acudieron al lugar de los hechos tras recibir una llamada que alertaba de una agresión con arma blanca, en el interior del inmueble.

Al llegar, encontraron a la víctima en el exterior de la vivienda, acompañada por su pareja con una herida sangrante en la zona abdominal. El joven explicó a los agentes policiales que el presunto agresor era otro de los residentes del piso, con quien había mantenido una discusión momentos antes.

Durante la inspección de la vivienda, los agentes localizaron en la cocina el cuchillo que supuestamente se utilizó en la agresión. Tras las primeras investigaciones, procedieron a la detención del sospechoso, por un presunto delito de tentativa de homicidio.

Dos mujeres mueren atrapadas en una bodega por una tromba de agua en Ponferrada

Dos mujeres mueren atrapadas en una bodega por una tromba de agua en Ponferrada

Publicidad

Sociedad

El autobús incendiado

Un autobús con 63 pasajeros a bordo se incendia en Ourense y obliga a cortar la AG-53

Frontera de Ceuta

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Juan Jesús Vivas insiste en que "Ceuta está en peligro"

Fiscalía de Gijón

Detienen a un hombre en Gijón por apuñalar por la espalda a su expareja en plena calle

Una fuerte tormenta en Bejís, Castellón, trea fatales consecuencias en el pueblo inundando casas
Inundación

Una fuerte tormenta en Bejís, Castellón, trae fatales consecuencias en el pueblo inundando casas

Las autoridades de Colombian rebajan a casi 290 los muertos por el seísmo de 7,4 del pasado lunes
Terremoto Colombia

Las autoridades de Colombia rebajan a casi 290 los muertos por el seísmo de 7,4 del pasado lunes

Propinas
ROBOS

VÍDEO: Detenido por robar propinas en bares de Tarragona y Cambrils

El episodio más grave tuvo lugar el pasado 4 de agosto, cuando supuestamente intentó robar un recipiente con dinero destinado a una entidad benéfica.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
MUERTE TRÁGICA

Detienen a un hombre de 32 años en Málaga por matar a su compañero de piso

La víctima, un varón de 52 años, fue localizado sin vida el pasado 13 de agosto en una vivienda del distrito Bailén-Miraflores.

En Majadahonda aspiran la basura con el mejor sistema de recogida subterráneo de Europa

En Majadahonda aspiran la basura con un sistema de recogida subterráneo único en Europa

Policía Nacional

Tres heridos por arma blanca, dos de ellos menores, tras una batalla campal en Lleida

Siniestralidad

Muere un niño de 10 años tras ser atropellado por un tractor en Espinosa (Burgos)

Publicidad