Detienen a un hombre de 32 años en Málaga por matar a su compañero de piso

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre de 32 años, como presunto responsable de la muerte de su compañero de piso, un varón de 52 años que fue localizado sin vida el pasado 13 de agosto en una vivienda del distrito Bailén-Miraflores.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso después de que uno de los residentes del inmueble alertara de que el hombre no respondía. Los sanitarios confirmaron su fallecimiento, y los agentes activaron el protocolo establecido ante posibles muertes violentas al detectar lesiones y hematomas compatibles con una agresión.

La autopsia confirmó posteriormente que la víctima había muerto como consecuencia de los múltiples traumatismos sufridos. A partir de ese momento, el grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga asumió las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Durante la investigación, los agentes tomaron declaración a los distintos compañeros de piso. Uno de ellos, de 32 años, ofreció inicialmente un relato que los investigadores consideraron incoherente, y terminó reconociendo su participación en los hechos durante su declaración en dependencias policiales.

Según su confesión, habría golpeado a la víctima en varias ocasiones durante los días anteriores a su muerte. El hombre de 52 años no habría recibido atención médica tras las agresiones.

El detenido ha sido puesto este domingo a disposición judicial, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias exactas de la muerte, y depurar las posibles responsabilidades.

Apuñala a su compañero de piso por poner la lavadora de noche

Este mismo verano ocurría una noticia similar, pero esta vez en Móstoles, donde un hombre de 28 años era detenido por presuntamente apuñalar a su compañero de piso tras una fuerte discusión por poner la lavadora durante la madrugada.

El suceso ocurrió un domingo por la noche, cerca de las 2:15 horas, en una vivienda situada en la calle Nardo. Los agentes acudieron al lugar de los hechos tras recibir una llamada que alertaba de una agresión con arma blanca, en el interior del inmueble.

Al llegar, encontraron a la víctima en el exterior de la vivienda, acompañada por su pareja con una herida sangrante en la zona abdominal. El joven explicó a los agentes policiales que el presunto agresor era otro de los residentes del piso, con quien había mantenido una discusión momentos antes.

Durante la inspección de la vivienda, los agentes localizaron en la cocina el cuchillo que supuestamente se utilizó en la agresión. Tras las primeras investigaciones, procedieron a la detención del sospechoso, por un presunto delito de tentativa de homicidio.