VÍDEO: Detenido por robar propinas en bares de Tarragona y Cambrils

Los Mossos d' Esquadra han detenido en Tarragona a un hombre de 39 años, acusado presuntamente de cometer cuatro hurtos y un robo con violencia, en distintos establecimientos de Tarragona y Cambrils.

Los hechos se habrían producido entre el 7 de julio y el 11 de agosto. Según la investigación, el sospechoso aprovechaba los momentos de distracción de los trabajadores para llevarse dinero en efectivo, propinas y objetos personales de los clientes y empleados.

El episodio más grave tuvo lugar el pasado 4 de agosto, cuando supuestamente intentó robar un recipiente con dinero destinado a una entidad benéfica. El propietario del establecimiento se percató de lo ocurrido, y le pidió que lo devolviera. El hombre habría respondido agrediéndolo y quitándole el teléfono móvil antes de escapar.

Las imágenes de las cámaras de seguridad de varios locales permitieron a los investigadores identificar al sospechoso. Finalmente, los agentes lograron localizarlo y detenerlo en Tarragona. El arrestado ha quedado a disposición judicial.

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