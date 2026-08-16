El incendio en Las Peñas de Riglos se extiende hasta las 16.600 hectáreas empujado por las malas condiciones

El incendio ocurrido este pasado viernes en el municipio oscense de Las Peñas de Riglos sigue aumentando y ya afecta a una superficie provisional de hasta 16.600 hectáreas. Las llamas continúan activas en gran parte del perímetro y desde este pasado sábado las condiciones meteorológicas no han resultado nada favorables, lo que está influyendo en la magnitud y la evolución del fuego.

La principal preocupación se sitúa en todo el flanco derecho, que permanece activo desde la cola a la cabeza (sectores 2, 4, 6 y 8). En estos sectores, la meteorología está dificultando en gran medida las labores de extinción con cambios erráticos de viento que están generando movimientos en la dinámica del incendio, lo que está comprometiendo las maniobras para apagar el fuego, según ha informado infoar.

Estabilizado el incendio de Niebla, en Huelva

El incendio declarado el pasado 6 de agosto en Niebla (Huelva), se ha dado por estabilizado a las 10:30 horas de este domingo, tras nueve días de trabajo, el incendio forestal declarado el pasado día 6 en Niebla (Huelva) y que ha afectado a más de 38.000 hectáreas de once términos municipales. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este domingo en declaraciones a los medios de comunicación.

Moreno ha informado además del regreso a sus vivienda de las 417 personas que continúan en desalojo preventivo. "La estabilización del fuego implica el paso de la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales a Nivel 1 y, por lo tanto, el repliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME)", ha apuntado.

El presidente de la Junta de Andalucía ha definido el fuego como "probablemente uno de los más complicados de la última década" y el más complejo afrontado bajo su mandato, además de destacar que ha actuado como una "bestia" de una agresividad "constante y permanente" a lo largo de diez días, llevando a los equipos de extinción al límite de sus fuerzas.

Desde el Puesto de Mando Avanzado, Sanz ha explicado que los operativos han conseguido "estrangular" el fuego, estabilizando sus frentes e impidiendo su progresión durante toda la noche. Ahora, los trabajos se centran en consolidar el perímetro de la zona afectada y asegurar las líneas de control mediante trabajos manuales, tendidos de agua y maquinaria pesada.

Sin actividad el sector noroeste

El sector noroeste, que comprende las zonas de El Pozuelo, Marigenta y Berrocal, permanece sin actividad y con pocos puntos calientes. En la zona norte, entre Berrocal y El Corchito, el incendio también ha permanecido tranquilo durante las últimas horas, por lo que las brigadas se han dedicado principalmente a enfriar el terreno y repasar las líneas de defensa.

El sector este concentra ahora la mayor atención de los equipos de extinción, al haber sido el área con mayor actividad. La reactivación registrada a última hora de ayer en el flanco sur ya ha sido sofocada tanto por los medios terrestres como por los aéreos.

Pese a la evolución favorable, la Junta mantiene la máxima prudencia de cara a esta tarde. Las temperaturas darán un ligero respiro, rondando los 36 grados, y aumentará la humedad relativa, pero se esperan rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, especialmente entre las 19:00 y las 20:00 horas, unas condiciones que podrían favorecer nuevas reproducciones.

Para mantener el control del incendio permanece desplegado un dispositivo de más de 1.000 efectivos durante las 24 horas, apoyados por 21 autobombas, 18 máquinas pesadas y 33 aeronaves. Entre estos medios se encuentran unidades específicas a vigilar los puntos calientes y actuar ante posibles reactivaciones.

En cuanto a la población, 114 vecinos de Zalamea la Real, El Pozuelo, El Membrillo Alto, Las Delgadas y Marigenta pudieron regresar anoche a sus viviendas, después de que otros 60 desalojados volvieran a casa el día anterior. Actualmente, 52 personas permanecen en albergues provisionales, 22 de ellas en Zalamea la Real y otras 30 en El Castillo de las Guardas.

El plan de emergencia evaluará durante la jornada la posible vuelta a casa del resto de personas desalojadas de municipios de Huelva y Sevilla, mientras se han ampliado los horarios de acceso puntual a fincas y viviendas en localidades como Berrocal, cuya zona urbana ha quedado protegida por el trabajo de los equipos de extinción.