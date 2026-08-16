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Intervenidas 13 toneladas del gas de la risa en Tenerife

La organización criminal se dedicaba a la importación, almacenamiento y distribución ilegal de óxido nitroso.

Intervenidas 13 toneladas del gas de la risa en Tenerife

Intervenidas 13 toneladas del gas de la risa en Tenerife

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Ainhoa Lujambio
Publicado:

La Guardia Civil ha desarticulado, en el Sur de Tenerife, una organización criminal dedicada a la importación, almacenamiento y distribución ilegal de óxido nitroso o "gas de la risa", sustancia empleada como droga recreativa. En la operación se ha detenido a seis personas y se ha investigado a otras seis más. Se trata de la segunda mayor aprehensión en Europa de óxido nitroso.

La operación arranca cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento del consumo de "gas de la risa" en diferentes zonas de ocio del Sur de la isla. La investigación permitió descubrir la existencia de una estructura criminal jerarquizada, integrada por un núcleo directivo de carácter familiar, con una rama dedicada a la logística y recepción de la mercancía procedente del extranjero, y otra de distribución final en la isla.

Registros en tres poblaciones de la isla de Tenerife

Se han realizado simultáneos registros en los municipios tinerfeños de Arona, Adeje y Granadilla de Abona, se han detenido seis personas y se han investigado otras seis más, como presuntas autoras de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tráfico de sustancias nocivas para la salud y blanqueo de capitales.

El alijo de droga

Durante los registros, los agentes intervinieron 10.394 recipientes de óxido nitroso con un peso de casi 13.000 kg.; también, hallaron 63.500 euros y 1.000 libras esterlinas en efectivo; aproximadamente 213 gramos de cocaína; 599 gramos de hachís; 1,4 kg de marihuana y 46 gramos de la sustancia conocida como "Tusi" (mezcla de diferentes sustancias psicoactivas), además de otras sustancias también de naturaleza estupefaciente: pastillas, hongos, cápsulas y preparados comestibles con cannabinoides.

Organización fuertemente armados

Asimismo, se han intervenido cinco armas de fuego simuladas y ocho armas blancas, entre ellas varias hachas, dispositivos electrónicos y abundante documentación relacionada con los hechos investigados. Las diligencias practicadas apuntan a la existencia de una estructura criminal con funciones claramente definidas, dedicada a la importación del gas en la isla de Tenerife, su recepción y almacenamiento en distintos inmuebles, y su posterior distribución y venta a través de una red de suministro en la isla. Las actuaciones han sido desarrolladas por el Área de Investigación del Puesto Principal de Playa de las Américas bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Arona y a instancias de la Fiscalía Delegada Antidroga de Arona. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Detenciones

En total se han detenido a seis personas y se han investigado a otras seis por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Se trata de la segunda mayor aprehensión en Europa de óxido nitroso.

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