Tres heridos por arma blanca, dos de ellos menores, tras una batalla campal en Lleida

Una multitudinaria pelea registrada anoche en el barrio de Balàfia, en Lleida, se saldó con tres personas heridas por arma blanca, dos de ellas menores, y un detenido. El enfrentamiento tuvo lugar en un parque situado junto a la calle Rosa Parks y la avenida Sant Ruf. Según fuentes policiales, alrededor de una treintena de personas, algunas de ellas con pasamontañas y armadas con bates y armas blancas, acudieron al lugar pasadas las 22:00 horas y comenzaron a enfrentarse con otro grupo. La policía investiga el origen de la disputa entre ambas bandas.

Los tres heridos sufrieron lesiones por arma blanca, aunque ninguna reviste gravedad. La Guardia Urbana detuvo a una persona relacionada con los hechos. Tras recibir numerosos avisos de vecinos y testigos, la policía local desplegó un dispositivo con el apoyo de unidades ARRO de los Mossos d'Esquadra. Los agentes autonómicos permanecen en la zona para reforzar la seguridad durante las próximas horas.

El suceso ha provocado también reacciones políticas. El líder del PP en Lleida, Xavier Palau, ha criticado la situación de inseguridad y ha reclamado al alcalde, Félix Larrosa, un plan de choque "urgente y realista". Palau ha asegurado que la situación es «insostenible» y ha acusado al Gobierno municipal de no haber dado una respuesta suficiente a los problemas de seguridad de la ciudad.