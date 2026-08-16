Albares conversa con su homóloga rumana tras intervenir cazas españoles de la OTAN en el derribo de un dron

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y cooperación de Rumanía, Toiu Oana, ha agradecido a José Manuel Albares, que ostenta sus mismos cargos en España, la intervención de cazas españoles de la OTAN para derribar un dron que violaba el espacio aéreo de Rumanía.

Así lo ha contado Albares en su cuenta de 'X': "He hablado con Toiu Oana, ministra de Exteriores de Rumanía. Ha agradecido la intervención de los pilotos españoles de la Policía Aérea OTAN que han derribado un dron en el espacio aéreo rumano, el trabajo y la solidaridad de España son clave para la seguridad euroatlántica", ha posteado el socialista.

El ministro de Defensa de Rumanía, Radu Miruta, ha informado este domingo de que dos cazas españoles desplegados en la misión de la OTAN han interceptado un dron no identificado tras vulnerar el espacio aéreo rumano durante una patrulla de vigilancia.

"A las 04.44, se detectó el objetivo ingresando al espacio aéreo nacional rumano, a 24 kilómetros al norte de Galati. En ese momento, dos aviones de combate españoles F-18, que ya habían sido puestos en alerta como medida de precaución, recibieron autorización para intervenir", ha confirmado el dirigente rumano en una publicación en sus redes sociales.

Según Miruta, el dron, cuya procedencia no ha precisado, fue interceptado y destruido entre las localidades Baleni y Cudalbi, en el sureste del país, cerca de la frontera con Moldavia.

"¡Felicidades a los pilotos españoles y al personal militar rumano en el centro de mando por una misión exitosa! Rumanía está defendiendo su espacio aéreo, y nuestros aliados están a nuestro lado. Vigilancia, respuesta rápida y solidaridad aliada: estas son las garantías concretas de nuestra seguridad", ha celebrado el jefe de Defensa.

Rumanía, que se encuentra "en primera línea de defensa de la Unión Europea" según el ministro, comparte una frontera terrestre de unos 614 kilómetros aproximadamente con Ucrania, y ha visto de cerca como drones rusos han violado en varios ocasiones su espacio aéreo desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Por su parte, la OTAN ha confirmado que se ha "movilizado un caza F-18 español y que este ha derribado un dron sobre el espacio aéreo rumano", en palabras de su portavoz, Allison Hart, a Europa Press.

"La aeronave operaba bajo el mando de la OTAN. Se está llevando a cabo una investigación y la OTAN permanece en estrecho contacto con las autoridades rumanas", ha agregado, al tiempo que ha asegurado que la Alianza Atlántica está lista para "responder a cualquier amenaza potencial, las 24 horas del día, los siete días de la semana, con el fin de salvaguardar nuestro territorio y proteger a nuestra población".