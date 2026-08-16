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Noticias de hoy, domingo 16 de agosto de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 16 de agosto de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, domingo 16 de agosto de 2026

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Las dos mujeres fallecidas por la riada en Ponferrada, el incendio en Huesca o la crisis migratoria en Ceuta, entre las noticias más destacadas de este domingo, 16 de agosto.

16.600 hectáreas quemadas en el incendio de Huesca

Mil efectivos se han sumado este domingo al dispositivo de extinción del incendio en Huesca, que ya ha calcinado 16.600 hectáreas, Además, Francia ha enviado ayuda.

En Huelva, en cambio, se da por estabilizado el peor incendio que ha sufrido Andalucía. Diez días después de que comenzara el fuego, sus vecinos ya pueden volver a casa.

Continúa la tensión en la frontera con Marruecos

Ceuta comienza este domingo con la mirada puesta en la frontera con Marruecos, después de la tensión vivida durante la jornada de ayer. El dispositivo de seguridad continuará activo tanto en el lado marroquí como en el entorno del Tarajal.

Además, la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha desplazado hasta la ciudad autónoma para conocer de primera mano la situación. Allí ha garantizado que "no hay colapso sanitario" ni en hospitales ni en centros de salud.

Dos mujeres mueren atrapadas en Ponferrada

Otra de las noticias más relevantes de la jornada ha sido la muerte de dos mujeres de 60 y 80 años en Ponferrada, como consecuencia de una tromba de agua que provocó un desprendimiento en el monte y una fuerte riada.

En el mismo lugar se encontraban otras cuatro personas, entre ellas dos bebés, que fueron atendidos por heridas leves.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

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Sociedad

En Majadahonda aspiran la basura con el mejor sistema de recogida subterráneo de Europa

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Policía Nacional

Tres heridos por arma blanca, dos de ellos menores, tras una batalla campal en Lleida

Frontera de Ceuta

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Mónica García garantiza que "no hay colapso sanitario" ni en hospitales ni en centros de salud

Siniestralidad
ATROPELLO MORTAL

Muere un niño de 10 años tras ser atropellado por un tractor en Espinosa (Burgos)

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Noticias de hoy, domingo 16 de agosto de 2026

Algeciras
Crisis migratoria

Rescatados tres migrantes marroquíes que intentaban cruzar a Algeciras en un Kayak

Un buque los vio y alertó de inmediato a la Guardia Civil, que junto con Salvamento Marítimo rescató a las tres personas, llevándolas a tierra.

Varias avionetas dispuestas en el aeropuerto municipal de Fort Morgan
Accidente Avioneta

Dos heridos en un accidente de avioneta de una escuela de pilotos

Uno de los ocupantes ha sido trasladado en helicóptero a Pamplona y el otro ha sido evacuado al Hospital San Pedro de Logroño.

Imagen de archivo de la playa de Rincón de la Victoria

Muere ahogada una mujer de 50 años en una playa de Málaga

Crisis migratoria en Ceuta

Bajo el lema 'Yo también soy Ceuta' se ha creado una cadena humana digital para apoyar a la ciudad

Emergencias Gran Canaria

Heridos un hombre y una niña tras caer por un barranco de 40 metros en Gran Canaria

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