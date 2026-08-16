Noticias de hoy, domingo 16 de agosto de 2026

Las dos mujeres fallecidas por la riada en Ponferrada, el incendio en Huesca o la crisis migratoria en Ceuta, entre las noticias más destacadas de este domingo, 16 de agosto.

16.600 hectáreas quemadas en el incendio de Huesca

Mil efectivos se han sumado este domingo al dispositivo de extinción del incendio en Huesca, que ya ha calcinado 16.600 hectáreas, Además, Francia ha enviado ayuda.

En Huelva, en cambio, se da por estabilizado el peor incendio que ha sufrido Andalucía. Diez días después de que comenzara el fuego, sus vecinos ya pueden volver a casa.

Continúa la tensión en la frontera con Marruecos

Ceuta comienza este domingo con la mirada puesta en la frontera con Marruecos, después de la tensión vivida durante la jornada de ayer. El dispositivo de seguridad continuará activo tanto en el lado marroquí como en el entorno del Tarajal.

Además, la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha desplazado hasta la ciudad autónoma para conocer de primera mano la situación. Allí ha garantizado que "no hay colapso sanitario" ni en hospitales ni en centros de salud.

Dos mujeres mueren atrapadas en Ponferrada

Otra de las noticias más relevantes de la jornada ha sido la muerte de dos mujeres de 60 y 80 años en Ponferrada, como consecuencia de una tromba de agua que provocó un desprendimiento en el monte y una fuerte riada.

En el mismo lugar se encontraban otras cuatro personas, entre ellas dos bebés, que fueron atendidos por heridas leves.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en