Muere tras recibir tres disparos un hombre de 45 años en Utrera (Sevilla)

Un hombre de 45 años ha fallecido a causa de tres disparos en la Barriada del Tinte en Utrera, Sevilla.

La Guardia Civil ha información de este suceso en una nota, en la que confirma que ha abierto una investigación para intentar esclarecer los hechos. Hasta el momento, no se han realizado detenciones relacionadas con los hechos y no se descartan "avances y novedades en las próximas horas".

Vecinos de la Barriada del Tinte alertaron en torno a las 23.00 horas de este sábado de "tres posibles detonaciones presuntamente de arma de fuego, y una persona tumbada en la vía pública". Los servicios sanitarios intentaron trasladar al hombre herido de bala en el pecho al Hospital de Alta Resolución de Utrera pero falleció a causa de las heridas durante la evacuación.

Otra muerte por arma de fuego en Sevilla

Esta muerte por herida de arma de fuego en la provincia de Sevilla, se une a la del pasado marzo que tuvo lugar en el barrio de las Tres Mil Viviendas en la capital hispalense, donde un hombre falleció en las puertas de un hospital herido por cinco impactos de bala.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de marzo, cuando un hombre de 38 años e identificado con las iniciales R.F.T., fue abandonado alrededor de las 23.00 horas en el área de Urgencias del hospital sevillano 'Virgen del Rocío'. Esto ocurrió después de haber sido herido de bala en el barrio de las Tres Mil Viviendas. Los investigadores pudieron averiguar que el tiroteo fue sobre las 22.35 horas en una zona cerca a la calle Padre José Sebastián. La Policía Nacional indicó que este presentaba "varios" impactos de bala y no había recibido asistencia médica.