Muere un hombre tras chocar con un camión al volver del tanatorio de su hermana

Un hombre de 29 años de edad falleció la tarde de este jueves tras un choque en la autovía 19 al volver de la ciudad de Santa Fe a Córdoba (Argentina) por el tanatorio de su hermana.

El siniestro se produjo a la altura de la localidad de Josefina, limítrofe a las otras dos provincias, sobre las 17 horas y tras recibir el aviso del accidente, tanto personal de bomberos como efectivos policiales y equipos de emergencias se trasladaron hasta el lugar de los hechos para atender a los pasajeros del coche.

El fallecido viajaba con su padre Luis, de 77 años, y su hermano Diego, de 37 años, en un Citroën Basalt que impactó contra un camión cargado con bombonas de gas. Según han informado medios de la zona, tanto el conductor como su padre y su otro hermano colisionaron con la parte trasera del camión, que era conducido por un hombre de la localidad de Frontera.

La víctima se llamaba Francisco Gómez y murió en el lugar del impacto, mientras que su hermano Diego, que iba al volante, no sufrió heridas y quedó ileso. Por su parte, Luis, el padre de ambos, presentaba heridas y tuvo que ser trasladado al Hospital de San Francisco, lugar donde todavía permanece ingresado.

Los vecinos de Río Tercero están acompañando a la familia, ya que algunos tenían una estrecha relación con el fallecido y su padre.

Las autoridades han abierto una investigación para conocer las causas del siniestro.

El mensaje de despedida de su prima

En la mañana de este sábado, la prima de Francisco ha compartido su dolor en su cuenta de Instagram. La mujer ha publicado tres imágenes familiares acompañado con el texto: "Te vamos a extrañar siempre, Franquito".