Accidente de Tráfico
Muere un joven de 21 años tras salir despedido de una furgoneta en un accidente en Chinchón
En el vehículo también circulaban otras tres personas de edad similar que han resultado heridas leves.
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Un joven de 21 años ha muerto este domingo en Chinchón tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera M-404, según ha informado el servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid, SUMMA 112. El accidente se produjo en el kilómetro 56 de la M-404, donde una furgoneta se salió de la vía. A consecuencia del impacto, uno de los ocupantes salió despedido del vehículo.
Los sanitarios del SUMMA 112 desplazados hasta el lugar confirmaron el fallecimiento del joven. Además, otros tres jóvenes, de edades similares, resultaron heridos leves en el siniestro. Hasta el lugar también acudieron efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que realizaron labores de prevención y aseguramiento de la zona.
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La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la salida de vía de la furgoneta y determinar las causas del accidente.
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