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AHOGAMIENTO

Muere ahogada una mujer de 50 años en una playa de Málaga

Ha sido encontrada a las 10:00 horas flotando en las aguas de la playa de Rincón de la Victoria.

Imagen de archivo de la playa de Rincón de la Victoria

Imagen de archivo de la playa de Rincón de la Victoria Efe

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

Una mujer de 50 años ha fallecido este domingo, después de ser encontrada flotando en las aguas de la playa de Rincón de la Victoria, en Málaga, según han informado fuentes del servicio de emergencias 112.

El aviso se ha recibido poco después de las 10:00 horas, cuando un particular ha alertado de que había una persona en el agua que aparentemente se encontraba en una situación de emergencia.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y equipos sanitarios para atender el suceso. Finalmente, los profesionales del 061 han confirmado el fallecimiento de la mujer.

Las circunstancias en las que ha ocurrido el ahogamiento están pendientes de esclarecerse.

Muere ahogada una mujer de 74 años en Girona

Este mismo mes ocurría otra noticia similar, pero esta vez en la provincia de Girona, donde una mujer de 74 años perdía la vida ahogada mientras se bañaba en la cala del Maset, junto a la playa de Sant Pol, en Sant Feliu de Guíxols.

El aviso se recibió a las 14:10 horas de la tarde, e inmediatamente después una embarcación de Salvamento Marítimo trasladó a la mujer hasta un punto de socorro, donde intentaron reanimarla, aunque finalmente no pudieron salvarle la vida.

Hasta el lugar se desplazaron tres unidades terrestres del SEM y una patrulla de los Mossos d'Esquadra. En el momento del suceso, la playa contaba con servicio de socorrismo y ondeaba la bandera verde.

Cómo prevenir ahogamientos

Los expertos aseguran que la mayoría de ahogamientos que ocurren en verano pueden evitarse, siempre y cuando se respeten las normas de seguridad y se conozcan los riesgos del entorno. Según reconocen los especialistas a Antena 3 Noticias, la mayoría de estas tragedias suelen tener un denominador común: las imprudencias. Bañarse con bandera roja, entrar al agua tras consumir alcohol o drogas, hacerlo en zonas sin vigilancia o lanzarse de cabeza sin comprobar la profundidad figuran entre las conductas de mayor riesgo.

Otro de los errores habituales es intentar rescatar a una persona sin los conocimientos adecuados. Ante un ahogamiento, los expertos recomiendan mantener la calma, llamar inmediatamente al 112 y, si se presta ayuda, hacerlo siempre con un elemento que flote en el agua para evitar convertirse en una segunda víctima.

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