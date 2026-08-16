Una fuerte tormenta en Bejís, Castellón, trae fatales consecuencias en el pueblo inundando casas

La provincia de Castellón está siendo de los territorios de nuestro país más castigados durante este verano de 2026. Al incendio que sacudió la localidad de la Vall d'Uixo y otros pueblos, se ha sumado una tormenta veraniega que ha acabado con fatales consecuencias.

Ocurrió en el municipio de Bejís, donde este pasado sábado cayó una fuerte tormenta que inundó casas incluyendo en las zonas más altas del pueblo. Los vecinos se afanan por limpiar todavía sorprendidos por la violencia de la lluvia y la espectacular crecida del río Palancia.

"Estamos recuperando poco a poco la normalidad", ha asegurado este domingo la alcaldesa de esta localidad, María José Madrid, quien ha indicado que la tromba fue tan fuerte que llegó a asustarse y pensó que sí seguía así "sería como la dana". Aunque finalmente no fue tan grave, si produjo daños en la población.

Según Madrid, "empezó lloviendo poco a poco y lo hizo cada vez más hasta que cayó una tromba de agua, y durante todo el tiempo con granizo del tamaño de una nuez, lo que tapó los desagües del municipio, que no dieron abasto para tanta agua, y se inundaron algunos bajos de viviendas".