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ATROPELLO MORTAL

Muere un niño de 10 años tras ser atropellado por un tractor en Espinosa (Burgos)

El menor fue evacuado al Hospital de Cruces, en Barakaldo, con heridas graves, pero no pudo superar las lesiones sufridas en el accidente.

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Imagen de un tractor Antena 3 Noticias (Archivo)

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Irene Delgado
Irene Delgado
Publicado:

Un niño de 10 años ha muerto después de ser atropellado por un tractor en Espinosa de los Monteros, en el norte de la provincia de Burgos, cerca del límite con el País Vasco.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 22:30 horas del sábado en la plaza Sancho García de este municipio burgalés. Tras el impacto, el menor quedó inconsciente, según informaron al Servicio de Emergencias 112 las personas que alertaron del suceso.

Ante la gravedad de la situación, el 112 movilizó a agentes de la Guardia Civil y a profesionales de Emergencias Sanitarias. El niño fue trasladado posteriormente al Hospital de Cruces, en Barakaldo (Bizkaia), donde permaneció ingresado debido a la gravedad de las heridas.

Finalmente, el menor no pudo superar las lesiones y falleció.

Minuto de silencio por el menor

El Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros ha trasladado este domingo sus condolencias a la familia y allegados del niño tras conocer su fallecimiento.

Además, el Consistorio ha convocado para este lunes un minuto de silencio en el lugar donde se produjo el accidente, la plaza Sancho García, como muestra de duelo por la muerte del menor.

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